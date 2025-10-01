धक्कादायक! ७५ वर्षांच्या पुरूषाने ३५ वर्षीय महिलेशी लग्न केले, पण लग्नाची रात्र शेवटची ठरली, व्यक्तीच्या मृत्यूचं कारण काय?

उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यातून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. उत्तर प्रदेशातील जौनपूर येथे एक लग्न अपूर्ण राहिले. महिलेने पाहिलेली स्वप्ने क्षणार्धात भंगली. महिलेचे आयुष्य सुरूही झाले नव्हते आणि त्याआधीच संपले. ३५ वर्षांच्या महिलेचे लग्न ७५ वर्षांच्या पुरुषासोबत होते. महिलेचे हे दुसरे लग्न होते. तिला मुलेही होती. त्या वृद्धाला मुले नव्हती, त्याची पहिली पत्नी वारली होती. नातेवाईकांच्या आग्रहास्तव त्याने लग्न केले. पण लग्नाच्या रात्रीच त्याचे निधन झाले. या घटनेने हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गौराबादशाहपूर परिसरातील कुचमुच गावात ३५ वर्षीय महिलेशी लग्न केल्यानंतर ७५ वर्षीय संगरु राम यांचे दुसऱ्याच दिवशी निधन झाले. यामुळे एकच खळबळ उडाली. विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू झाल्या. कुटुंबातील सदस्यांच्या मते, वृद्ध व्यक्तीच्या पहिल्या पत्नीचे एक वर्षापूर्वी निधन झाले होते. तो निपुत्रिक होता. त्याचे भाऊ आणि पुतणे दिल्लीत व्यवसाय करतात. जेव्हा त्याने पुन्हा लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हा गावकऱ्यांनी त्याला तसे न करण्याचा सल्ला दिला. तो मान्य झाला नाही. .kidney failure: किडनी फेल झाल्याने सहा मुलांचा मृत्यू; कफ सीरपने घेतला चिमुकल्यांचा जीव.त्याने न्यायालयीन विवाहानंतर जलालपूर परिसरातील ३५ वर्षीय महिलेशी मंदिरात लग्न केले. हे त्या महिलेचे दुसरे लग्न होते. तिला पहिल्या लग्नापासून दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. तिने सांगितले की, लग्नाच्या वेळी तिच्या वृद्ध पतीने मुलांची जबाबदारी घेण्याचे आश्वासन दिले होते. दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी सकाळी, संगरू राम यांची प्रकृती अचानक बिघडली. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. पण त्यांच्या पुतण्यांनी त्यांचे अंत्यसंस्कार पुढे ढकलण्यास सांगितले आहे. .Photos : दुसरीत शिकणाऱ्या चिमूकल्याला रक्त येईपर्यंत मारलं..मग पाय बांधून उलटं लटकवलं, निर्दयी शिक्षिकेसोबत पुढं काय झालं?.त्यांनी सांगितले की, ते त्यांचे अंतिम संस्कार करण्यासाठी दिल्लीहून येतील. त्यांच्या मृत्यूचे कारण संशयास्पद आहे. नवविवाहित वधूने सांगितले की, तिचा पती संगरुराम सुरुवातीला बरा वाटत होता. परंतु तो अंथरुणावर झोपताच त्याची तब्येत बिघडली. झोपताना त्याची मान वाकू लागली. तिने ताबडतोब डॉक्टरांना बोलावले. घरी आलेल्या डॉक्टरांनी त्याला रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. पत्नी मानभावतीने ताबडतोब तिच्या पतीला रुग्णालयात नेले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. त्याच्या मृत्यूने कुटुंब हादरून गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.