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Crime News: लपंडाव खेळताना पाशवी कृत्य! शेतात नेलं अन्...; ९ वर्षांच्या मुलीवर ५ जणांचा अत्याचार

Shahjahanpur minor girl case News: तिलहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका ९ वर्षांच्या मुलीने शेतात बलात्कार केल्याच्या आरोपावरून तिच्या कुटुंबीयांनी पाच अल्पवयीन मुलांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
Crime

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ESakal

Vrushal Karmarkar
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उत्तर प्रदेशातील शहाजहानपूर जिल्ह्यातील तिलहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक अत्यंत संवेदनशील आणि सामाजिकदृष्ट्या धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बख्तियारपूर गावातील एका प्राथमिक शाळेजवळ खेळणाऱ्या मुलांशी संबंधित एका घटनेनंतर एका ९ वर्षांच्या मुलीच्या पालकांनी पाच अल्पवयीन मुलांविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी सर्व अल्पवयीन आरोपींना त्यांच्या कुटुंबीयांसह पोलीस ठाण्यात बोलावून त्यांची चौकशी सुरू केली आहे.

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