Crime News: लपंडाव खेळताना पाशवी कृत्य! शेतात नेलं अन्...; ९ वर्षांच्या मुलीवर ५ जणांचा अत्याचार

उत्तर प्रदेशातील शहाजहानपूर जिल्ह्यातील तिलहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक अत्यंत संवेदनशील आणि सामाजिकदृष्ट्या धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बख्तियारपूर गावातील एका प्राथमिक शाळेजवळ खेळणाऱ्या मुलांशी संबंधित एका घटनेनंतर एका ९ वर्षांच्या मुलीच्या पालकांनी पाच अल्पवयीन मुलांविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी सर्व अल्पवयीन आरोपींना त्यांच्या कुटुंबीयांसह पोलीस ठाण्यात बोलावून त्यांची चौकशी सुरू केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी आणि आरोपी यांच्यासह सुमारे सहा ते सात मुले गावातील प्राथमिक शाळेजवळ खेळत होती. मुले लपाछपी खेळत होती आणि जवळच्याच एका शेतात लपली होती. जेव्हा शेतमालकाच्या लक्षात मुले आली, तेव्हा त्याने मुलीच्या पालकांना घटनास्थळी बोलावून त्यांना परिस्थितीची माहिती दिली. त्यानंतर कुटुंबाने गंभीर आरोप केले..Dombivli Crime: रूम आणि काम देण्याचं आमिष दाखवलं, तिघांनी मुलीला निर्जन ठिकाणी नेलं अन्..., १६ वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार; डोंबिवलीत खळबळ .या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपींचे वय. पीडितेच्या बाजूने आरोप असलेले पाचही जण स्वतःच लहान मुले आहेत. नावे असलेल्या मुलांपैकी काही ७ वर्षांचे, काही १० वर्षांचे, तर काही १२ वर्षांचे आहेत. त्यांचे वय आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलीस बाल कल्याण आणि कायदेशीर मानकांनुसार, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत मुलांची चौकशी करत आहेत..Gorakhpur Murder Case : चिमुकल्या वैभवच्या हत्येप्रकरणी आरोपीचे कुटुंबिय अटकेत, घरावर चालणार बुलडोझर; फॉरेंसिक टीम करणार 'सीन रीक्रिएट'.पोलिसांनी ९ वर्षीय पीडित मुलीला तात्काळ वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठवले. या प्रकरणाचा तपास करणारे तिलहारचे पोलीस निरीक्षक विदुष सक्सेना यांनी सांगितले की, कुटुंबीयांच्या तक्रारीच्या आधारे संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सर्व बाबी आणि पुराव्यांची कसून तपासणी केली जात असून, तपासातून समोर येणाऱ्या तथ्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.