Crime: धक्कादायक! विमानतळावर होमगार्डनं जीवन संपवलं; एटीसी परिसरात फासावर लटकलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमधील चौधरी चरण सिंह आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (एटीसी) कॉम्प्लेक्समध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एटीसी उपकरणांच्या संरक्षणासाठी तैनात असलेल्या होमगार्डचा मृतदेह फासावर लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. मृताचे नाव विक्रम सिंग असे आहे. तो मूळचा इटावा जिल्ह्यातील रहिवासी होता. सध्या तो लखनऊमधील सरोजिनी नगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या गहरू येथे त्याच्या कुटुंबासह राहत होता..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना लखनऊ विमानतळावर घडली. मृत विक्रम सिंग बुधवारी रात्री ड्युटीवर आला होता. गुरुवारी सकाळी होमगार्ड धर्मपाल त्याच्या पुढच्या शिफ्टसाठी आला तेव्हा त्याला विक्रम सिंगचा मृतदेह छताला लटकलेला आढळला. धर्मपालने ताबडतोब पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तपास अहवाल तयार केला..Video : डॉक्टरांचा निर्दयीपणा! हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट करायला नकार; विव्हळत फरशीवरच दिला बाळाला जन्म, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. घटनेची माहिती मिळताच होमगार्डचे अधिकारी आणि मृताचे कुटुंबीय घटनास्थळी पोहोचले. विमानतळावर ही घटना चर्चेचा विषय बनली आहे. एका सहकारी होमगार्डच्या मृत्यूमुळे संपूर्ण विमानतळ संकुलात शोककळा पसरली आहे. .मृताचे कुटुंबात हळहळ व्यक्त होत आहे. पोलीस या प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा तपास करत आहेत. होमगार्ड कमांडंट अमरेश सिंह यांनी या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणी चौकशी केली जाईल. मृताच्या कुटुंबाला आश्रितांच्या नियमांनुसार नोकरी आणि ₹५ लाखांची आर्थिक मदत दिली जाईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.