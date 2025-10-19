Crime: लग्नाच्या ११ दिवसांनी १६ वर्षीय मुलीने बाळाला जन्म दिला, नंतर १९ व्या दिवशी पतीला अटक अन्...; घटना वाचून डोकं चक्रावेल

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन आई आणि तिच्या मुलाच्या प्रकरणात निकाल दिला. त्यांना सरकारी निवारा गृहातून सोडण्यास नकार दिला. हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये सुरू झाले. जिथे एका तरुणीचा विवाह ३ जुलै २०२५ रोजी झाला होता. तिने स्वतःच्या इच्छेने लग्न केले आणि अवघ्या ११ दिवसांनी, १४ जुलै २०२५ रोजी तिला मुलगा झाला..मुलीच्या हायस्कूलच्या गुणपत्रिकेनुसार, तिचा जन्म ५ ऑक्टोबर २००८ रोजी झाला. याचा अर्थ लग्नाच्या वेळी ती फक्त १६ वर्षे आणि ९ महिन्यांची होती. जी कायद्यानुसार अल्पवयीन मानली जाते. मुलीच्या वडिलांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर २२ जुलै रोजी तिच्या पतीला अटक करण्यात आली. मुलीलाही ताब्यात घेऊन बाल कल्याण समिती (CWC) समोर सादर करण्यात आले..तिकिटासाठी २.७ कोटी मागितले! नेत्याचा आरोप, माजी मुख्यमंत्र्यांच्या दारात कपडे फाडून घेत जमिनीवर लोळला.जेव्हा मुलीची चौकशी करण्यात आली तेव्हा तिने तिच्या पालकांसोबत राहण्यास नकार दिला. तिने सांगितले की, तिला तिच्या पतीसोबत राहायचे आहे. तिच्या विधानावर आणि तिच्या पालकांसोबत जाण्यास नकार दिल्यावर केंद्रीय महिला आयोगाने तिला आणि तिच्या मुलाला कानपूरमधील सरकारी बालिका गृहात ठेवण्याचे आदेश दिले. यानंतर मुलीच्या सासूने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये अल्पवयीन आई आणि तिच्या मुलाला बालसुधारगृहातून सोडण्याची विनंती केली गेली..याचिकेत वकिलाने के.पी. थिम्मप्पा गौडा विरुद्ध कर्नाटक राज्य या २०११ च्या खटल्याचा उल्लेख केला. असा युक्तिवाद केला की, लग्न मुलीच्या संमतीने झाले होते. म्हणून, हे नाते कायदेशीर होते. खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि संजीव कुमार यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की के.पी. थिमप्पा गौडा खटल्यानंतर संमतीचे कायदेशीर वय १८ वर्षे करण्यात आले आहे..या प्रकरणात, लग्नाच्या वेळी मुलगी १८ वर्षांपेक्षा कमी होती. म्हणून, तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम ६३ अंतर्गत गुन्हा आहे. न्यायालयाने असे म्हटले की अल्पवयीन पत्नीसोबत राहणारा प्रौढ पती देखील या गुन्ह्यासाठी जबाबदार असेल. त्यात असेही म्हटले आहे की, प्रौढ पतीची सुटका होताच शारीरिक संबंध निर्माण होऊ शकतात. जे कायदा रोखू शकत नाही. .Parental Welfare Law : आई-वडिलांना वाईट वागणूक देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आता खैर नाही, पगारही कापला जाणार अन्....म्हणून, मुलगी प्रौढ होईपर्यंत, तिच्यासाठी आणि तिच्या मुलासाठी सरकारी बालिकागृहात राहणे हा एकमेव सुरक्षित आणि कायदेशीर पर्याय आहे. न्यायालयाने कानपूरच्या सीएमओला महिन्यातून किमान दोनदा डॉक्टर पाठवून अल्पवयीन आणि तिच्या मुलाच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले. अशा प्रकारे, न्यायालयाने अल्पवयीन आईच्या सुरक्षिततेला आणि तिच्या मुलाच्या कल्याणाला प्राधान्य देत याचिका फेटाळून लावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.