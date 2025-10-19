देश

Crime: लग्नाच्या ११ दिवसांनी १६ वर्षीय मुलीने बाळाला जन्म दिला, नंतर १९ व्या दिवशी पतीला अटक अन्...; घटना वाचून डोकं चक्रावेल

Kanpur Minor Marriage Case: एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. एका १६ वर्षीय मुलीने लग्न केले आहे. यानंतर लग्नाच्या ११व्या दिवशी एका बाळाला जन्म दिला आहे. यानंतर हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन आई आणि तिच्या मुलाच्या प्रकरणात निकाल दिला. त्यांना सरकारी निवारा गृहातून सोडण्यास नकार दिला. हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये सुरू झाले. जिथे एका तरुणीचा विवाह ३ जुलै २०२५ रोजी झाला होता. तिने स्वतःच्या इच्छेने लग्न केले आणि अवघ्या ११ दिवसांनी, १४ जुलै २०२५ रोजी तिला मुलगा झाला.

