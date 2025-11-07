Crime: तीन मुलांच्या आईचा भाच्यावर जीव जडला; गावी जाते सांगून पळ काढला, नंतर रागात पती नको ते करून बसला

उत्तर प्रदेशातील महोबा जिल्ह्यात एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. पत्नी तिच्या भाच्यासोबत पळून गेल्यानंतर एका व्यक्तीने तिच्या साडीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेने गावात शोककळा पसरली असून मृताच्या कुटुंबाला धक्का बसला आहे. ही घटना कुलपहार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सुगीरा गावात घडली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अशोक अहिरवार, वय ३५ वर्षदिल्लीतो खाणींमध्ये मजूर म्हणून काम करत होता. त्याने सुमारे १२ वर्षांपूर्वी कुलपहार शहरातील रहिवासी पूजाशी लग्न केले. या जोडप्याला तीन मुली आहेत. अशोकचा २२ वर्षीय भाचा जयचंद देखील दिल्लीत मजूर म्हणून काम करत होता. तो त्याच्या मामाच्या घरी वारंवार येत असे. या काळात जयचंद आणि त्याची मामी पूजा यांच्यात खूप जवळीक निर्माण झाली. त्यांचे अवैध संबंध निर्माण झाले..Crime: आईला मारहाण, पालकांना घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न अन्...; प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसरचं धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?.मामी आणि भाच्यामधील जवळीक इतकी वाढली की त्यांनी नातेसंबंधांच्या सर्व सीमा ओलांडल्या. २८ ऑक्टोबर रोजी पूजा तिच्या तीन मुलींसह गावी जाण्याच्या बहाण्याने घरातून निघून गेल्याचे वृत्त आहे. मात्र, वाटेत ती तिचा भाचा जयचंदसोबत पळून गेली. पूजा घरी परतली नाही तेव्हा अशोकने तिचा शोध सुरू केला. त्याचा भाचा जयचंदने फोन करून त्याला सांगितले की, तो त्याच्या मामीसोबत पळून गेला आहे. कारण तो तिच्यावर प्रेम करतो..हे ऐकून अशोकचे मन दुखावले. अशोकने त्याची पत्नी आणि मुलींचा शोध घेण्यासाठी दिल्लीहून सुगीरा गावी प्रवास केला. पण त्याला काहीच पत्ता लागला नाही. खूप निराश होऊन अशोकने त्याच्या पत्नीच्या साडीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. जेव्हा त्याच्या कुटुंबाला तो लटकलेला आढळला तेव्हा त्यांना धक्का बसला. .'अल्पवयीन विवाहित मुलीशी लैंगिक संबंध म्हणजे बलात्कारच!' High Court चा ऐतिहासिक निर्णय, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा फेटाळला.पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. या प्रकरणात, सीओ रविकांत गौर यांनी सांगितले की, मृताचा भाऊ राजू यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आत्महत्येचे खरे कारण तपासले जात आहे. चौकशीनंतर पुढील कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.