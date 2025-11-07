देश

Crime: तीन मुलांच्या आईचा भाच्यावर जीव जडला; गावी जाते सांगून पळ काढला, नंतर रागात पती नको ते करून बसला

Crime News: तीन मुलांची आई तिच्या भाच्यासोबत पळून गेली. यानंतर पतीला या घटनेचा मोठा धक्का बसला. यामुळे त्याने धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. यामुळे हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
Vrushal Karmarkar
उत्तर प्रदेशातील महोबा जिल्ह्यात एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. पत्नी तिच्या भाच्यासोबत पळून गेल्यानंतर एका व्यक्तीने तिच्या साडीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेने गावात शोककळा पसरली असून मृताच्या कुटुंबाला धक्का बसला आहे. ही घटना कुलपहार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सुगीरा गावात घडली आहे.

