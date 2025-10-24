Virginity Test: संतापजनक! आधी कौमार्य चाचणी करा, नंतरच प्रवेश... मदरशाकडून सातवीतील विद्यार्थिनीकडे प्रमाणपत्राची मागणी

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथील पाकबारा पोलीस स्टेशन परिसरातील एका मदरशात शिकणाऱ्या सातवीच्या विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाने मदरसा व्यवस्थापनावर गंभीर आरोप केले आहेत. मुलीच्या कुटुंबाने सांगितले की, जेव्हा ते त्यांच्या मुलीला मदरशात सोडण्यासाठी गेले तेव्हा व्यवस्थापनाने त्यांना सांगितले की, जर त्यांनी तिचे कौमार्य प्रमाणपत्र सादर केले तरच त्यांना मदरशात प्रवेश दिला जाईल. अन्यथा, मुलीला पुढील वर्गात प्रवेश दिला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला..प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे कुटुंबाला मदरसा परिसरातून हाकलून लावण्यात आले. त्यांच्याशी असभ्य वर्तनही करण्यात आले. मुरादाबाद जिल्ह्यातील पाकबारा पोलीस स्टेशन परिसरात ही घटना घडली. एका मदरशात एका मुलीच्या कुटुंबावर अत्याचार झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मदरसा समितीने मुलीचे कौमार्य प्रमाणपत्र मागितले होते. जे कुटुंबाने देण्यास नकार दिला. चंदीगडची रहिवासी असलेली पीडित मुलगी या घटनेने खूप दुखावली आहे. .तुमच्याकडे गांजा आहे...! पोलिसांच्या वेशात आलेल्या पाच जणांनी महिलेवर केला सामूहिक बलात्कार; 'त्या' रात्री नेमकं काय घडलं?.पीडितेच्या कुटुंबाने मुरादाबाद एसएसपीकडे तक्रार दाखल केली आहे. मदरसा व्यवस्थापनाविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. कुटुंबाने पाकबारा परिसरातील जामिया असनुल बनत गर्ल्स कॉलेज (मदरसा) च्या समितीवर हे गंभीर आरोप केले आहेत. १४ ऑक्टोबर रोजी चंदीगडचे रहिवासी मोहम्मद युसूफ यांनी एसएसपी मुरादाबाद यांच्याकडे तक्रार केली तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले. .पीडितेने आपल्या तक्रार पत्रात म्हटले आहे की, मदरसा व्यवस्थापनाने त्यांची आणि त्यांच्या मुलीची बदनामी केली आहे. त्यांनी त्यांच्या १३ वर्षांच्या मुलीची वैद्यकीय तपासणी (कौमार्य चाचणी) करण्याच्या अटीवर आठवी इयत्तेत प्रवेश देण्याचे आश्वासनही दिले. त्यानंतरच तिला पुढील इयत्तेत प्रवेश दिला जाईल. अन्यथा, विद्यार्थ्याचा टीसी मिळवा. पीडितेच्या कुटुंबाने पोलिसांना सादर केलेल्या टीसी फॉरमॅटमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की वैद्यकीय तपासणी आवश्यक आहे..US Sanctions on Russian Oil : अमेरिकेच्या निर्बंधांचा भारतावर मोठा परिणाम! रशियाकडून तेल खरेदीवर तात्पुरती बंदी, Reliance-Nayara Energy अडचणीत.मदरसा किंवा शाळेकडून अशा प्रमाणपत्राची मागणी केली जाऊ शकत नाही. अशा मागण्या आणि मदरसा व्यवस्थापनाच्या असभ्य वर्तनामुळे दुखावलेल्या कुटुंबाने व्यवस्थापनाविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. पीडितेने या प्रकरणाची तक्रार एसएसपीकडे केली आहे. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह म्हणाले की, कुटुंबाकडून तक्रार मिळाली आहे. संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी केली जात आहे. चौकशीनंतर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.