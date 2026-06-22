Crime News: कोर्याची सीमा! मामानं ९ महिन्यांच्या भाचीला घरातून उचलून नेलं, नंतर घडवलं घृणास्पद कृत्य; शेतात रक्तबंबाळ अवस्थेत आढळली

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये मामा आणि भाचीच्या पवित्र नात्याला कलंक लागला आहे. एका १२ वर्षांच्या दारूच्या नशेत असलेल्या मामाने आपल्या भाचीवर बलात्कार केला. आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला होता, परंतु पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. पोलिसांना त्याच्या मोबाईल फोनमध्ये ५० अश्लील व्हिडिओ देखील सापडले. त्याने १०० हून अधिक अश्लील साईट्स देखील शोधल्या होत्या. त्याला पॉर्नचे व्यसनही आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घृणास्पद गुन्ह्याची माहिती शनिवार, २० जून रोजी गोरखपूरच्या गुलरिहा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावात मिळाली. पोलिसांनी सांगितले की, शुक्रवार, १९ जून रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास ९ महिन्यांची मुलगी तिच्या आईच्या शेजारी झोपली होती. पहाटे २ वाजता जेव्हा आई जागी झाली, तेव्हा मुलगी गायब झाली होती. आईने पोलिसांना सांगितले की, आदल्या रात्री ती घराबाहेर एका खाटेवर झोपली होती. .कोचिंग सेंटरला भीषण आग; अग्निशमन दलाच्या १४ गाड्या घटनास्थळी दाखल, अनेक विद्यार्थी अडकले, जीव वाचवण्यासाठी धडपड.तिची ९ महिन्यांची मुलगी तिच्या शेजारी झोपली होती. जेव्हा ती जागी झाली, तेव्हा तिची मुलगी तिथे नव्हती. मोठ्या शोधानंतर, शनिवार, २० जून रोजी सकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास गावकऱ्यांना ती त्यांच्या घरापासून ५०० मीटर अंतरावर असलेल्या एका शेतात रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली आढळली. घटनास्थळी रक्ताचे डागही आढळून आले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुलीला तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे तिच्यावर बलात्कार झाल्याची पुष्टी झाली. .घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीच्या आणि कुटुंबीयांच्या मुलाखतींच्या आधारे, पोलिसांनी पीडितेच्या एका १२ वर्षीय अल्पवयीन नातेवाईकाला ताब्यात घेतले आहे, जो तिचा मामा असल्याचे दिसते. पीडितेच्या आईने पोलिसांना सांगितले की, तिचा भाऊ तिच्या बहिणीला भेटायला नुकताच चंदीगडहून आला होता. तिच्या भावाच्या कृत्यामुळे तिची मोठी बहीण हादरली असून दुःखी आहे. तिच्या स्वतःच्या भावाने तिच्या ९ महिन्यांच्या मुलीवर बलात्कार केला यावर तिचा विश्वास बसत नाही..Government Employee: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात थेट २० टक्के वाढ; पश्चिम बंगाल सरकारचा मोठा निर्णय.एसपी सिटी निमिश पाटील यांनी सांगितले की, पीडितेला वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तिची प्रकृती सामान्य आहे. चौकशीदरम्यान, पीडितेच्या मामाने गुन्ह्याची कबुली दिली. आरोपीने पोलिसांना सांगितले की, त्याने रात्री दारूच्या नशेत मुलीला जवळच्या शेतात नेऊन हा गुन्हा केला. या प्रकरणी पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.