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Crime News: कोर्याची सीमा! मामानं ९ महिन्यांच्या भाचीला घरातून उचलून नेलं, नंतर घडवलं घृणास्पद कृत्य; शेतात रक्तबंबाळ अवस्थेत आढळली

Infant Abuse Case: गोरखपूरमध्ये एका दारूच्या नशेत असलेल्या मामाने पॉर्न पाहिल्यानंतर आपल्या ९ महिन्यांच्या भाचीला एका निर्जन ठिकाणी नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
Infant Abuse

Infant Abuse

ESakal

Vrushal Karmarkar
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उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये मामा आणि भाचीच्या पवित्र नात्याला कलंक लागला आहे. एका १२ वर्षांच्या दारूच्या नशेत असलेल्या मामाने आपल्या भाचीवर बलात्कार केला. आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला होता, परंतु पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. पोलिसांना त्याच्या मोबाईल फोनमध्ये ५० अश्लील व्हिडिओ देखील सापडले. त्याने १०० हून अधिक अश्लील साईट्स देखील शोधल्या होत्या. त्याला पॉर्नचे व्यसनही आहे.

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