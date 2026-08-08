देश

Crime: भयंकर! ५ रुपये खर्च केले म्हणून आई संतापली; चिमुकल्याला ३ दिवस घरात कोंडलं, नंतर तळव्यांना दिले चटके

Mother Torture Son Fatehpur News: एका गावात ५ रुपयांच्या वादातून एका आईने आपल्या निष्पाप मुलाच्या पायांना गरम सुरीने चटके दिले आणि त्याला तीन दिवस खोलीत कोंडून ठेवले.
Mother Torture Son Fatehpur

Mother Torture Son Fatehpur

ESakal

Vrushal Karmarkar
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उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर जिल्ह्यातील राधानगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील फुलवामऊ गावातून माणुसकीला हादरवून टाकणारे एक प्रकरण समोर आले आहे. येथे एका आईवर केवळ ५ रुपयांच्या वादातून आपल्याच निष्पाप मुलावर क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप आहे. मुलाने १५ रुपयांचा गुटखा २० रुपयांना विकत घेतला आणि त्यावर ५ रुपये खर्च केले. त्यामुळे संतप्त आईने आधी त्याला बेदम मारहाण केली आणि नंतर गरम सुरीने त्याचे दोन्ही तळवे चटके दिले.

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