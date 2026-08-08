Crime: भयंकर! ५ रुपये खर्च केले म्हणून आई संतापली; चिमुकल्याला ३ दिवस घरात कोंडलं, नंतर तळव्यांना दिले चटके

उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर जिल्ह्यातील राधानगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील फुलवामऊ गावातून माणुसकीला हादरवून टाकणारे एक प्रकरण समोर आले आहे. येथे एका आईवर केवळ ५ रुपयांच्या वादातून आपल्याच निष्पाप मुलावर क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप आहे. मुलाने १५ रुपयांचा गुटखा २० रुपयांना विकत घेतला आणि त्यावर ५ रुपये खर्च केले. त्यामुळे संतप्त आईने आधी त्याला बेदम मारहाण केली आणि नंतर गरम सुरीने त्याचे दोन्ही तळवे चटके दिले. .एवढेच नाही, तर मुलाला तीन दिवस खोलीत कोंडून ठेवल्याचाही आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलाचा रडण्याचा आवाज ऐकून शेजाऱ्यांना संशय आला. जेव्हा त्यांनी हस्तक्षेप केला, तेव्हा मुलाची अवस्था पाहून त्यांना धक्का बसला. त्यांनी मुलाला त्याच्या आईच्या तावडीतून सोडवले आणि या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच राधानगर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी जखमी मुलाला ताब्यात घेतले..Woman lawyer death : वकील महिलेला पतीने पुलावरून दिलं ढकलून; 'माझ्या आईला वडिलांनी मारलं' मुलीचा गंभीर आरोप.यानंतर त्याला जिल्हा रुग्णालयात पाठवले, जिथे त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. मुलाच्या शरीरावर जखमांच्या खुणा आढळल्यानंतर पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले. मुलाचे वडील विनय सिंग यांच्या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी आरोपी आई गुडिया हिच्या विरोधात संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून वैद्यकीय अहवाल आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल..गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या घटनेने संपूर्ण गावाला धक्का बसला आहे. त्यांच्या मते, एका निष्पाप मुलावर झालेली अशी क्रूरता कोणत्याही परिस्थितीत अस्वीकार्य आहे. शेजाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे मुलाचा जीव वाचला, अन्यथा परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकली असती. पोलीस सध्या संपूर्ण घटनेचा तपास करत आहेत. .Nandurbar Crime News: अल्पवयीन मुलांसह समवयस्कांवर ४ वर्षे अत्याचार, अनैसर्गिक संबंध ठेवत फोटो, व्हिडीओची काढले; २२ वर्षीय तरुणाला अटक.जर तपासात मुलाच्या तळपायांना गरम सुरीने चटके दिल्याचा आणि त्याला तीन दिवस एका खोलीत डांबून ठेवल्याचा आरोप खरा सिद्ध झाल्यास आरोपींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मुलावर उपचार सुरू असून डॉक्टर त्याच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.