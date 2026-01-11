Crime: पालकांनी पोटच्या अल्पवयीन मुलीला क्रूरपणे संपवलं; नंतर रात्री अंत्यसंस्कार, धक्कादायक कारण समोर

उत्तर प्रदेशातील कासगंज जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन मुलीची तिच्याच कुटुंबातील सदस्यांनी हत्या केली. ती मुलगी तिच्या प्रियकरासह पळून गेली होती. त्यामुळे तिचा राग आला होता. कुटुंबाने इटावा येथून दोघांना परत आणले आणि घरी आणले. तिथेच मुलीची हत्या करण्यात आली आणि रात्री उशिरा तिच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. पोलिसांना हे कळताच त्यांनी कुटुंबाची चौकशी सुरू केली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कासगंज जिल्ह्यातील धोलना पोलीस स्टेशन परिसरातील घिनौना नागला ढाका गावात एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. जिथे एका अल्पवयीन मुलीची हत्या करून रात्री उशिरा तिच्या मृतदेहावर स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेनंतर संपूर्ण गावात शांतता पसरली आहे. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्मशानभूमीतील जळलेल्या चितेतून मुलीचे अवशेष बाहेर काढले. पोलिसांनी या प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास सुरू केला आहे..Crime: भयंकर! रात्री जेवणातून पालकांना झोपेच्या गोळ्या द्यायची; नंतर प्रियकरासोबत... आठवीतील मुलीचं भलतंच कांड, पण डाव कुठे फसला?.घिनौना गावातील रहिवासी लाल बहादूरचा मुलगा सचिन अंदाजे १८ वर्षांचा याने शुक्रवारी त्याच्या शेजारून नेहा, सुमारे १६ वर्षांचा हिचे अपहरण केल्याचा आरोप आहे. मुलीच्या कुटुंबीयांनी शनिवारी आग्रा येथे त्यांना अटक केली. मुलीला घरी आणल्यानंतर कुटुंबीयांनी तिच्यावर क्रूरपणे हल्ला केल्याचा आरोप आहे. ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, खून लपवण्याच्या प्रयत्नात नेहाचा मृतदेह पहाटे ४ वाजता गावातील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आला. .गावातील रहिवासी परशुरामला ही घटना कळली. रविवारी सकाळी ९ वाजता त्याने ११२ वर फोन करून पोलिसांना कळवले की शीशपालने त्याच्या अल्पवयीन मुलीची हत्या केली आहे. तिचा मृतदेह जाळला आहे. माहिती मिळताच, ढोलणा पोलीस आणि इनायती चौकीचे प्रमुख करण सिंह पोलीस पथकासह तेथे पोहोचले. पोलिसांनी गावकऱ्यांची चौकशी केली, पण कोणीही उघडपणे बोलले नाही. पोलिसांनी सुमारे दोन तास गावात मुलीचा शोध घेतला. .यादरम्यान गावप्रमुख प्रतिनिधी विकासवर पोलिसांना दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे. तो फोनवरून पोलिसांना सांगत राहिला की मुलगी आणि मुलगा एकमेकांचे नातेवाईक आहेत आणि तो त्यांना घेऊन येत आहे. पोलिसांचा शोध घेतल्यानंतर स्मशानभूमीत पोहोचले, जिथे मुलीचे अवशेष जळत्या चितेतून सापडले. असेही आढळून आले की, सचिन हा मुलगा आदल्या रात्रीपासून मुलीच्या कुटुंबाच्या ताब्यात होता. सचिनच्या कुटुंबाला भीती होती की त्यांच्या मुलाचीही हत्या होऊ शकते..पतीनं पत्नीकडून पैशाच्या खर्चाचा हिशोब मागणं गुन्हा ठरतो का? महत्त्वाचा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं उत्तर.अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक सुशील कुमार यांनी सांगितले की, ढोलणा पोलिसांनी प्रियकर सचिनला ताब्यात घेतले आहे. मुलीचे आणि मुलाचे कुटुंबीय गावातून फरार असल्याचे वृत्त आहे. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले की, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.