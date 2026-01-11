देश

Crime: पालकांनी पोटच्या अल्पवयीन मुलीला क्रूरपणे संपवलं; नंतर रात्री अंत्यसंस्कार, धक्कादायक कारण समोर

Parents Killed Daughter News: एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. कासगंजमध्ये प्रियकरासोबत पळून गेलेल्या एका अल्पवयीन मुलीला कुटुंबीयांनी प्रथम खून केला. नंतर रात्री उशिरा अंत्यसंस्कार केले.
उत्तर प्रदेशातील कासगंज जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन मुलीची तिच्याच कुटुंबातील सदस्यांनी हत्या केली. ती मुलगी तिच्या प्रियकरासह पळून गेली होती. त्यामुळे तिचा राग आला होता. कुटुंबाने इटावा येथून दोघांना परत आणले आणि घरी आणले. तिथेच मुलीची हत्या करण्यात आली आणि रात्री उशिरा तिच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. पोलिसांना हे कळताच त्यांनी कुटुंबाची चौकशी सुरू केली.

