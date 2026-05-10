Crime: वहिनीने दिराला शेतात बोलवलं, आधी वाद घातला, नंतर रागात तरुणाचं गुप्तांग कापलं, धक्कादायक कारण समोर

उत्तर प्रदेशातील हरदोई जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. त्यामुळे सर्वजण हादरले आहेत. आपल्या दिराच्या लग्नाला कंटाळून एका वहिनीने हे भयंकर पाऊल उचलले. तिने त्या तरुणाला भेटण्याच्या बहाण्याने एका मैदानावर बोलावले आणि नंतर ब्लेडने त्याचे गुप्तांग कापले. या अनैतिक संबंधाच्या रक्तरंजित परिणामामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना पाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गुजदेई गावात घडली. २० वर्षीय सुधीरचे गेल्या चार वर्षांपासून त्याच्या वहिनीसोबत प्रेमसंबंध होते. ती महिला चार मुलांची आई आहे. सुधीरने ६ मे रोजी दुसऱ्या तरुणीशी लग्न केले होते. सुधीरच्या लग्नाची बातमी ऐकून त्याची विवाहित प्रेयसी सूडाच्या भावनेने पेटून उठली. सुधीरने आपला विश्वासघात केला आहे, असा तिचा विश्वास झाला..Crime: तोंडात कापड कोंबले, हातपाय दोरीने बांधले, महिलेला निर्घृणपणे संपवले, २ महिन्यांपूर्वी झाले होते लग्न, नेमकं काय घडलं?.शनिवारी त्या महिलेने बोलण्याच्या बहाण्याने सुधीरला कुर्सेली गावाजवळील शेतात बोलावले. सुधीर तिथे पोहोचल्यावर त्यांच्यात लग्नावरून जोरदार वाद सुरू झाला. वाद विकोपाला गेला आणि त्या महिलेने अचानक जवळ असलेले पातं काढून सुधीरच्या गुप्तांगावर हल्ला केला. त्यामुळे सुधीर रक्तबंबाळ झाला आणि वेदनेने विव्हळत होता..हल्ल्यानंतर सुधीर जीव वाचवण्यासाठी रस्त्याच्या दिशेने पळाला. त्याच्यामागोमाग ती आरोपी महिलाही पळाली. रस्त्यावर त्या दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला, ज्यामुळे गर्दी जमली. कोंडीत सापडल्याचे पाहून त्या महिलेने पटकन आपली कहाणी बदलली. तिने गर्दीला सांगितले की, ती बँकेकडे जात असताना सुधीरने तिला अडवून तिच्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला आणि तिने आत्मसंरक्षणासाठी हल्ला केला..स्मशानभूमीतील कपड्यांचा थाटला नवा घाणेरडा व्यवसाय, अहमदाबादला पोहोचत होते ‘ब्रँड न्यू’ बनून.गंभीर जखमी झालेल्या सुधीरला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. त्यांच्या मते, प्रथमदर्शनी हे प्रकरण प्रेमप्रकरण आणि वैयक्तिक वैमनस्याचे असल्याचे दिसते. तक्रारीच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.