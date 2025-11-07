देश

Crime: आईला मारहाण, पालकांना घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न अन्...; प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसरचं धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?

Influencer Vanshika Assaults Mother: एका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरने धक्कादायक कृत्य केले आहे. तिने तिच्या आईला मारहाण केली आहे. याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.
Influencer Vanshika Assaults Mother

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

उत्तर प्रदेशातील हापूर येथील रहिवासी असलेली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वंशिका आता केवळ तिच्या रील्स आणि म्युझिक व्हिडिओंसाठीच नाही तर तिच्या आईवर झालेल्या कथित हल्ल्यासाठी देखील ट्रेंडिंग करत आहे. या मारहाणीचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये वंशिका तिच्या आईला शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की करताना दिसत आहे. या घटनेनंतर आईने तिच्या मुलीविरुद्ध पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. तिच्यावर मारहाण, धमक्या आणि गैरवर्तनाचा आरोप केला.

Social Media
Uttar Pradesh
Beating
uttar pradesh crime
crime in uttar pradesh

