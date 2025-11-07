Crime: आईला मारहाण, पालकांना घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न अन्...; प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसरचं धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?

उत्तर प्रदेशातील हापूर येथील रहिवासी असलेली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वंशिका आता केवळ तिच्या रील्स आणि म्युझिक व्हिडिओंसाठीच नाही तर तिच्या आईवर झालेल्या कथित हल्ल्यासाठी देखील ट्रेंडिंग करत आहे. या मारहाणीचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये वंशिका तिच्या आईला शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की करताना दिसत आहे. या घटनेनंतर आईने तिच्या मुलीविरुद्ध पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. तिच्यावर मारहाण, धमक्या आणि गैरवर्तनाचा आरोप केला..मिळालेल्या माहितीनुसार, वंशिका सोशल मीडियावर खूप लोकप्रिय आहे. तिच्या यूट्यूब चॅनेलचे १,८९,००० सबस्क्राइबर्स आहेत. शिवाय इंस्टाग्रामवर तिची लोकप्रियता तितकीच प्रभावी आहे. ७,४२,००० फॉलोअर्स आहेत. तिच्या इंस्टाग्राम व्हिडिओंना लाखो व्ह्यूज मिळतात. ती अनेकदा तिच्या काळ्या थारचे चित्रीकरण करताना आणि जिममध्ये पाहिली जाते. सोशल मीडियावर तिचे लाखो फॅन फॉलोइंग आहेत..Stray Dogs Case: महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवर भटके श्वान आणि प्राण्यांना प्रवेशबंदी! सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना आदेश.वंशिकाचे फेसबुकवर १.३ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. २०२२ मध्ये लाँच झालेल्या तिच्या यूट्यूब चॅनलवर २१० व्हिडिओ अपलोड करण्यात आले आहेत. वंशिका हापूरमधील आदर्श नगर कॉलनीमध्ये राहते. तिची आई मजूर म्हणून काम करते. हिमांशू तिच्या यूट्यूब चॅनलचा मॅनेजर आहे. ज्यामुळे आई आणि मुलीमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. वंशिकाचा एक वादग्रस्त व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये ती तिच्या आईशी वाद घालताना दिसत आहे..Shocking News : मालकिणीचे कामगारावर जडले प्रेम, लग्नानंतर पती पैसे घेऊन फरार; महिलेने पोलिस ठाण्यात उचलले टोकाचे पाऊल .या घटनेनंतर बंटीच्या आईने तिच्या मुलीविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. आईने सांगितले की, तिची मुलगी वंशिका तिच्यावर नियमितपणे अत्याचार करते. ती तिच्या वडिलांनाही सोडण्यास नकार देते. तिने तिच्या पालकांना घरातून बाहेर काढण्याचा वारंवार प्रयत्न केला आहे. वंशिकाच्या तिच्या आईशी झालेल्या भांडणाच्या व्हिडिओमध्ये ती प्लॉट आणि घरावरून वाद घालत असल्याचे दिसून येते, जे नंतर शारीरिक हाणामारीत रूपांतरित झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.