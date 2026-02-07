Crime: संतापजनक! हातापायावर व्रण येईपर्यंत काठीचे १०५ फटके अन्...; शिक्षकाची १० वर्षीय विद्यार्थ्याला अमानुष मारहाण

उत्तर प्रदेशातील गोंडा जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गृहपाठ पूर्ण न केल्याबद्दल एका शिक्षकाने दुसरीच्या निष्पाप विद्यार्थ्याला क्रूरपणे शिक्षा केली. शिक्षकाने त्याला बेदम मारहाण केली. काठ्यांनी १०५ वेळा मारहाण केली. जेव्हा मूल रडू लागले तेव्हा शिक्षकाने त्याला बिस्किट दिले आणि घरी कोणालाही सांगितले तर त्याला आणखी मारहाण करण्याची धमकी दिली. ही घटना कर्नलगंज पोलीस स्टेशन परिसरात घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील एका खाजगी शाळेत ही घटना घडली. या घटनेमुळे इतर विद्यार्थी घाबरले. घरी परतल्यावर मुलाने रडत रडत ही घटना त्याच्या कुटुंबाला सांगितली. त्यानंतर त्याच्या वडिलांनी त्याला ताबडतोब उपचारासाठी रुग्णालयात नेले. नंतर मुलाचे वडील तक्रार करण्यासाठी शाळेत गेले तेव्हा शिक्षकाने त्याला शिवीगाळ केली आणि तेथून हाकलून लावले. मुलाच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. शाळा व्यवस्थापनाने आरोपीला बाहेर काढले आहे..Pakistan Bomb Attack : पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादच्या शिया मशिदीत नमाजवेळी आत्मघाती हल्ला; ७० जणांचा मृत्यू, १७० हून अधिक जखमी.चत्रौली येथील रहिवासी ४५ वर्षीय राज प्रसाद गोस्वामी हे मजूर म्हणून काम करतात. त्यांच्या कुटुंबात त्यांची पत्नी जानकी (४०), मुलगा अवधेश (२२), मुलगी रिशु (१६) आणि सर्वात धाकटा मुलगा अभिषेक (१०) यांचा समावेश आहे. त्यांचा सर्वात धाकटा मुलगा गुमदाह येथील एमआरजी पब्लिक स्कूलमध्ये दुसरीचा विद्यार्थी आहे. बुधवारी, तो सकाळी ९ वाजता शाळेत गेला आणि सर्व वर्गांना उपस्थित राहिला. जेवणानंतर, दुपारी १ वाजता, शिक्षक प्रखर सिंग (३८) सामाजिक शास्त्राचा वर्ग घेण्यासाठी आले. ते येताच त्यांनी विद्यार्थ्यांना त्यांचा गृहपाठ दाखवण्यास सांगितले. जेव्हा ते पीडितेकडे गेले तेव्हा त्यांचे गृहपाठ अपूर्ण होते..Ghuskhor Pandat: मनोज बाजपेयींच्या नव्या सिनेमावर 'योगी' ॲक्शन! 'घूसखोर पंडत'मुळे पेटला वाद; दिग्दर्शकाने हात जोडून मागितली माफी.मुलाचा गृहपाठ पूर्ण न झाल्याने शिक्षक संतापले. त्याला मारहाण करू लागले. त्याने मुलाच्या पायावर १०५ वेळा काठीने फटके मारले. मारहाणीनंतर अभिषेक मोठ्याने रडू लागला, म्हणून शिक्षकाने त्याला बिस्किट दिले आणि धमकी दिली, "जर तू घरी कोणाला सांगितलेस तर मी उद्या तुला पुन्हा मारहाण करेन." पीडितेच्या वडिलांनी तक्रार घेऊन शाळेत संपर्क साधला तेव्हा मुख्याध्यापक माधवराज यांनी त्यांना फटकारले. तेथून निघून गेले. त्यानंतर कुटुंबाने आरोपी शिक्षकाविरुद्ध पोलीस तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाचा तपास चाचरी पोलिस ठाण्याचे प्रभारी उपनिरीक्षक अवनीश शुक्ला यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.