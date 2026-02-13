Crime: शिक्षकी पेशाला काळिमा! विद्यार्थ्यी गुड मॉर्निंग न बोलल्याने शिक्षकाचा पारा चढला; रागात मुलांना अमानुष शिक्षा, काय घडलं?

उत्तर प्रदेशातील कानपूरमधील एका खाजगी शाळेत विद्यार्थ्यांना "गुड मॉर्निंग" न म्हणणे महागात पडले. या साध्या चुकीबद्दल शिक्षकाने वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास दिला. त्यांना जवळजवळ दोन तास उभे केले. या काळात तो स्वतः खुर्चीवर आरामात बसला आणि मोबाईल फोन वापरत राहिला. एका पालकाने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. ज्यामध्ये आरोपी शिक्षकाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची आणि एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही संपूर्ण घटना कानपूरच्या महाराजपूर पोलीस स्टेशन परिसरात असलेल्या अॅलन हाऊस स्कूलमध्ये घडली. चौथीच्या एका विद्यार्थ्याने "गुड मॉर्निंग" म्हणण्यास नकार दिल्याने शिक्षक ऋषभचा राग शिगेला पोहोचला. या काळात शिक्षकाने सर्व २५ विद्यार्थ्यांना दोन वेळा किंवा दोन तास उभे केले नाही तर त्यांना कठोर शिक्षा करण्याची धमकीही दिली. यावेळेत शिक्षक आरामात खुर्चीवर बसून मोबाईल फोन वापरत होते. तर विद्यार्थ्यांनी उभे राहून मानसिक आणि शारीरिक छळ सहन केला..Liquor Price: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! १ एप्रिलपासून दारुच्या किंमती वाढणार; आता एका बाटलीसाठी किती पैसे मोजावे लागणार? पाहा नवे दर.या वेळी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी त्यांना बसायला लावले होते. परंतु ते निघून जाताच शिक्षकांनी त्यांना पुन्हा उभे केले, असे मुलांनी सांगितले. घटनेची माहिती मिळाल्यापासून विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या घटनेमुळे मुली घाबरल्या आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पालक जितेंद्र सिंह यांनी महाराजपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. भविष्यात कोणत्याही विद्यार्थ्याला अशा छळाचा सामना करावा लागू नये म्हणून आरोपी शिक्षकाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..Seva Teerth inaugurates : पंतप्रधान कार्यालयाचा पत्ता बदलला! जाणून घ्या, 'सेवा तीर्थ' मधून मोदींनी कोणते निर्णय सर्वात आधी घेतले?.शिवाय पालकांनी आरोपी शिक्षकाला तात्काळ बडतर्फ करण्याची मागणी केली आहे. जितेंद्र सिंह यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, हे कृत्य मुलांविरुद्ध मानसिक क्रूरता आहे. महाराजपूर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी राजेश कुमार यांनी सांगितले की, मुलांवर मानसिक अत्याचाराची तक्रार प्राप्त झाली आहे. शाळा सध्या बंद आहे. शुक्रवारी या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. आवश्यक कायदेशीर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.