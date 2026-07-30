School Crime News: पुस्तक का नाही आणलंस? शिक्षिका चिडली, रागाच्या भरात पहिलीतील विद्यार्ध्याच्या कानशिलात लगावली नंतर... घटनेनं संताप

उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील दिल्ली दरवाजा येथील सेंट जिलानी पब्लिक स्कूलमध्ये एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. इयत्ता पहिलीच्या एका विद्यार्थ्याने पाठ्यपुस्तक न आणल्याने संतापलेल्या एका महिला शिक्षिकेने त्याला कानशिलात मारल्याचा आरोप आहे. कानशिलात इतक्या जोरात मारली गेली की, त्या मुलाचा एक दात तुटला. या घटनेनंतर कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलाच्या कुटुंबीयांनी या घटनेची तक्रार केली असून पोलीस प्रशासनाकडून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. हयात नगरमधील सरायत्रीन येथील रहिवासी मोहम्मद इकरार यांनी सांगितले की, त्यांचा मुलगा तैमूर अली बुधवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे शाळेत गेला होता. तो चुकून एका विषयाचे पुस्तक घरी विसरला होता. यामुळे संतप्त झालेल्या एका शिक्षकाने तैमूरच्या गालावर जोरात थप्पड मारली. ज्यामुळे त्याचा एक दात तुटला..Bride Runs Away With Cash : लग्नाच्या पाचव्या दिवशी नवरी फरार; पती मिठाई आणायला जाताच रस्त्यात सोडून दागिने, रोख रक्कम घेऊन पोबारा.जेव्हा तो मुलगा शाळेतून रडत घरी परत आला आणि त्याने घडलेला प्रकार आपल्या कुटुंबीयांना सांगितला, तेव्हा त्यांना धक्काच बसला. जेव्हा कुटुंबीयांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना फोन करून तक्रार दाखल केली, तेव्हा कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. शाळा व्यवस्थापनाच्या आडमुठ्या वृत्तीमुळे संतप्त झालेल्या कुटुंबाने मुलाला थेट पोलीस ठाण्यात नेले. लेखी तक्रार घेतल्यानंतर पोलिसांनी मुलाला वैद्यकीय तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवले. .West Bengal Cash Seizure : २९ कोटींची रोकड, १५ किलो सोने अन् बरंच काही... माजी सरकारी बस चालकाच्या घरी सापडले मोठे घबाड.पीडित मुलाच्या वडिलांनी मागणी केली की, शाळेतील कोणत्याही शिक्षकाने मुलांना मारहाण करू नये, जेणेकरून भविष्यात त्यांच्या मुलासोबत अशी अप्रिय घटना पुन्हा घडू नये. पोलीस निरीक्षक सुधीर पवार यांनी सांगितले की, या प्रकरणात सध्या दोन्ही पक्षांमध्ये वाटाघाटी सुरू असून कोणतीही औपचारिक तक्रार प्रलंबित नाही. सेंट जिलानी पब्लिक स्कूलचे प्राचार्य तारिक अली यांनी मारहाणीचे आरोप फेटाळून लावले. शाळेतील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी करण्यात आली असून अशी कोणतीही घटना आढळून आलेली नाही. ते मूल लहान असून त्याचा दुधाचा दात नैसर्गिकरित्या तुटला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.