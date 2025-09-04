देश

Crime: पती बाजारातून समोसे आणायला विसरला, पत्नी संतापली, रागाच्या भरात नको ते करून बसली, काय घडलं?

Wife Beats Husband News: पती बाजारातून समोसे आणायला विसरला. त्यामुळे पत्नी संतापल्याचे दिसून आले आहे. यानंतर तिने एक धक्कादायक कृत्य केले आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.
Vrushal Karmarkar
उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत जिल्ह्यात एका महिलेने तिच्या पतीला समोसे आणण्यास सांगितले. काही कारणास्तव पती समोसे आणू शकला नाही. यामुळे त्याची पत्नी संतापली. त्यानंतर तिने तिच्या माहेरी नातेवाईकांना तिच्या सासरच्या घरी बोलावले. माजी गावप्रमुखाच्या उपस्थितीत पंचायत झाली. त्यानंतर एक धक्कादायक कृत्य घडलं आहे. या धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

