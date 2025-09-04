Crime: पती बाजारातून समोसे आणायला विसरला, पत्नी संतापली, रागाच्या भरात नको ते करून बसली, काय घडलं?

उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत जिल्ह्यात एका महिलेने तिच्या पतीला समोसे आणण्यास सांगितले. काही कारणास्तव पती समोसे आणू शकला नाही. यामुळे त्याची पत्नी संतापली. त्यानंतर तिने तिच्या माहेरी नातेवाईकांना तिच्या सासरच्या घरी बोलावले. माजी गावप्रमुखाच्या उपस्थितीत पंचायत झाली. त्यानंतर एक धक्कादायक कृत्य घडलं आहे. या धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना सेहरामऊ उत्तर भागातील असल्याचे वृत्त आहे. पती आणि त्याच्या आईला मारहाण करणाऱ्या पत्नीचे नाव संगीता आहे. पीडित पतीचे नाव शिवम आहे आणि त्याच्या आईचे नाव विजय कुमारी आहे. भगवंतपूर येथील रहिवासी संगीताने 30 ऑगस्ट रोजी पतीकडे समोसे मागितले होते. मात्र, काही कारणास्तव शिवम त्याच्या पत्नीची समोशाची मागणी पूर्ण करू शकला नाही. संगीताला याचा राग आला. .Viral: एसपींकडून जॉइनिंग लेटर अन् मोठा पगार...; वयाच्या अवघ्या ८ व्या वर्षी मुलीला पोलिसात नोकरी, काय काम करणार?.दुसऱ्या दिवशी, ३१ ऑगस्ट रोजी, संतप्त संगीता आणि शिवममध्ये भांडण झाले. त्यानंतर संगीताने तिच्या कुटुंबाला तिच्या सासरच्या घरी बोलावले. त्यानंतर माजी गावप्रमुखांच्या उपस्थितीत पंचायत झाली. या दरम्यान मारहाणीची घटना घडली. समोशांवरून मारहाणीच्या घटनेनंतर शिवमच्या आईने पोलिसांकडे लेखी तक्रार दिली. तक्रारीच्या आधारे पुरणपूर कोतवाली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला..Madhya Pradesh : आता लाडक्या भावांचा नंबर, राज्य सरकार देणार मजुरांना दरमहा ५०००, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा .यानंतर पोलिसांनी जखमींना रुग्णालयात दाखल केले आणि तपास सुरू केला. या प्रकरणात, पोलिसांनी सांगितले की, शिवमच्या आईच्या तक्रारीवरून, त्याची पत्नी संगीता, तिची आई, तिचे वडील आणि मामा यांच्यासह चार जणांविरुद्ध बीएनएस कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. आरोपींवर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.