Crime: धक्कादायक! ८ मुलांची आई ५ मुलं असलेल्या जावयासोबत पळाली, पती म्हणतो- १२ वर्षाआधी पण त्यांनी...

उत्तर प्रदेशातील आग्रा जिल्ह्यातून एक असे प्रकरण समोर आले आहे. ज्यामुळे नात्यांच्या पवित्रतेला तडा गेला असून संपूर्ण परिसर हादरला आहे. अलीगढचे सासू-जावई प्रकरण आठवते का? असेच एक प्रकरण आता आग्रा येथून समोर आले आहे. अछनेरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावात, आठ मुलांची आई असलेली एक महिला तिच्या जावयासोबत पळून गेली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, तो जावई पाच मुलांचा बापसुद्धा आहे. या घटनेमुळे दोन्ही कुटुंबे आणि संपूर्ण गावात भीतीचे वातावरण पसरले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही संपूर्ण घटना एका कौटुंबिक लग्नसमारंभादरम्यान सुरू झाली. आरोपी जावई त्याच्या सासरच्या घरी गेला होता. दुपारी त्याने मेहंदी काढण्याच्या बहाण्याने आपल्या सासूला घरामागील शेतात बोलावले. काही वेळानंतर ते परत न आल्याने कुटुंबातील काही सदस्य तिथे आले. असा आरोप आहे की, घरातील सदस्यांनी त्या दोघांना आक्षेपार्ह अवस्थेत पाहिल्यामुळे घरात गोंधळ उडाला. अटकेच्या आणि त्यानंतर होणाऱ्या गोंधळाच्या भीतीने, जावई आपल्या सासूला दुचाकीवर घेऊन घटनास्थळावरून पळून गेला..या सासू-जावई जोडीने सामाजिक बंधने तोडण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. असे वृत्त आहे की, याच कुटुंबातील दोन भावांचे लग्न दोन बहिणींशी झाले होते. लग्नानंतर सुमारे तीन वर्षांनी, मोठा जावई आणि त्याची सासू एकमेकांच्या खूप जवळ आले. सुमारे १२ वर्षांपूर्वी ते घरातून पळूनही गेले होते. त्यावेळी, मोठ्या शोधानंतर त्यांना दिल्लीतील एका कंपनीतून शोधून परत आणण्यात आले होते. घरच्या प्रतिष्ठेसाठी हे प्रकरण दाबण्यात आले, पण ठिणगी मात्र धुमसतच राहिली..या घटनेने केवळ दोन कुटुंबेच उद्ध्वस्त केली नाहीत, तर सामाजिक संकेतांविषयी गंभीर प्रश्नही निर्माण केले आहेत. पीडितेचा पती, जो आठ मुलांचा बाप आहे, तो पत्नी आणि जावयाच्या कृत्यांमुळे आता धक्क्यात आहे. आरोपीची पत्नी, जी पाच मुलांची आई आहे, तीदेखील अत्यंत व्यथित अवस्थेत आहे. या अनैतिक संबंधाबाबत गावात विविध चर्चा सुरू आहेत..महिलेच्या पतीने फराह पोलीस ठाण्यात आपल्या जावयाविरुद्ध लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या अर्जात, त्याने आपल्या जावयावर पत्नीला फसवून घेऊन गेल्याचा आरोप केला आहे. ठाणेदार छोटे लाल यांनी सांगितले की, सासू आणि जावई बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळाली आहे. पोलीस या प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास करत असून, त्यांना शोधण्यासाठी पथके तैनात करण्यात आली आहेत.