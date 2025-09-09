Crime: आई-बाबा, मी थकलोय... युट्यूबवर व्हिडिओ बनवला, नंतर वडिलांसमोर पोरानं गळा चिरून घेतला, कारण वाचून डोळे पाणावतील

उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. येथे एका २४ वर्षीय तरुणाने त्याच्या वडिलांसमोर चाकूने गळा चिरून आत्महत्या केली. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. त्या तरुणाचे नाव सजल जोशी होते. मरण्यापूर्वी त्याने युट्यूबवर ६.३२ मिनिटांचा व्हिडिओ अपलोड केला. यामध्ये त्याने हे भयानक पाऊल का उचलणार आहे हे स्पष्ट केले..मिळालेल्या माहितीनुसार, जेव्हा सजलने युट्यूबवर व्हिडिओ अपलोड केला तेव्हा कॅनडामध्ये राहणाऱ्या त्याच्या भावाने तो व्हिडिओ पाहिला. त्याने ताबडतोब त्याच्या वडिलांना फोन करून सांगितले की, सजल एक चुकीचे पाऊल उचलणार आहे. वडील लगेच सजलच्या खोलीत पोहोचले. पाहिले की त्याच्या मुलाच्या हातात चाकू होता. त्याने चाकू हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. पण सजलने चाकूने त्याचा गळा चिरला. त्याच्या घशातून मोठ्या प्रमाणात रक्त वाहू लागले..Madhya Pradesh : इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबवणारे देशातील पहिले राज्य ठरले मध्य प्रदेश; CM मोहन यादव म्हणाले....त्याच्या वडिलांनी त्याला ताबडतोब रुग्णालयात नेले. पण डॉक्टरांनी तो मृत झाल्याचे सांगितले. हे ऐकून सजलचे वडील ढसाढसा रडू लागले. सजलने युट्यूबवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये तो म्हणाला की, मम्मी-पप्पा मला खरोखर वाईट वाटते. तुम्हाला वाईट वाटेल, तुम्हाला दुखापत होईल पण मी आता हार मानली आहे. नंतर लोक अनावश्यक अफवा पसरवाव्यात म्हणून मी हा व्हिडिओ बनवत आहे. म्हणून, मी सांगू इच्छितो की माझ्या मृत्यूसाठी कोणीही जबाबदार नाही. मी आजाराशी लढून थकलो आहे..GST Reform: ट्रॅक्टर खरेदीवर मिळणार मोठी सूट; नवीन जीएसटी दरांचा थेट शेतकऱ्यांना फायदा .सजलने व्हिडिओमध्ये सांगितले की, तो हाडांच्या गंभीर आजाराने ग्रस्त आहे. उपचार घेतल्यानंतरही तो बरा होऊ शकत नाही. यामुळे तो जीवनापासून अस्वस्थ झाला आहे. सजल युट्यूबवर अनेक व्हिडिओ बनवून अपलोड करायची. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत त्याने युट्यूबवर अनेक व्हिडिओ पोस्ट केले होते. हे व्हिडिओ शैक्षणिक आणि माहितीपूर्ण आहेत. पण या आजाराने ग्रस्त झाल्यानंतर सजलने युट्यूबपासून स्वतःला दूर केले. .मृत्यूपूर्वी बनवलेल्या व्हिडिओमध्ये सजल म्हणाला की, मी सतत रुग्णालयात जाऊन कंटाळलो आहे. औषधे आणि इंजेक्शन घेणे आणि प्रवास करणे कठीण होत चालले होते. मला अभिनयाची आवड होती, पण आजाराने मला हे स्वप्न पूर्ण करू दिले नाही. माझ्या पालकांनी माझी प्रत्येक इच्छा पूर्ण केली. मला टेबल टेनिसची आवड होती. माझ्या पालकांनी माझा प्रत्येक छंद पूर्ण केला..उपराष्ट्रपती निवडणुकीत NDAचे अचानक ११ मतदार वाढले, मोठ्या पक्षाचा पाठिंबा; काँग्रेस म्हणते, विश्वासघात.व्हिडिओमध्ये सजल म्हणतो की, मला एमबीए करायचे होते, म्हणून माझ्या पालकांनीही मला त्यात साथ दिली. त्यांनी मला प्रत्येक गोष्टीत साथ दिली. त्यांनी मला आवश्यक असलेले वैद्यकीय उपचारही मिळवून दिले. त्यांनी कधीही माझ्याकडे पाठ फिरवली नाही. पण या आजारामुळे मला होणारा त्रास मी सहन करू शकत नाही. देव कधीही कोणालाही असे दुःख देऊ नये. मी या गंभीर आजाराशी लढण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या सक्षम नाही. मी जे काही करत आहे ते माझा स्वतःचा निर्णय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.