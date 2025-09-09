देश

Crime: आई-बाबा, मी थकलोय... युट्यूबवर व्हिडिओ बनवला, नंतर वडिलांसमोर पोरानं गळा चिरून घेतला, कारण वाचून डोळे पाणावतील

Haldwani Youth Suicide: वडिलांसमोर मुलाने स्वत:चा गळा चिरून घेतला आहे. या तरुणाच्या शेवटच्या व्हिडिओमुळे लोकांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. यात आत्महत्या करण्याचे कारण समोर आले आहे.
उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. येथे एका २४ वर्षीय तरुणाने त्याच्या वडिलांसमोर चाकूने गळा चिरून आत्महत्या केली. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. त्या तरुणाचे नाव सजल जोशी होते. मरण्यापूर्वी त्याने युट्यूबवर ६.३२ मिनिटांचा व्हिडिओ अपलोड केला. यामध्ये त्याने हे भयानक पाऊल का उचलणार आहे हे स्पष्ट केले.

