UP लग्न केल्यावर या लोकांच्या खात्यात येणार ३५ हजार रुपये! काय आहेत नियम व अटी?

उत्तर प्रदेशातील दिव्यांग नागरिकांना सामाजिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) ने सुरू केलेल्या या योजनेद्वारे दिव्यांग नवदांपत्यांना वैवाहिक जीवनाची सुरुवात करताना आर्थिक मदत दिली जाते. अर्जाची प्रक्रिया ऑनलाइन असून, पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात प्रोत्साहन रक्कम जमा केली जाते..१. कोणाला किती आर्थिक मदत मिळणार?योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतीची रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे:केवळ वर दिव्यांग असल्यास – ₹१५,०००केवळ वधू दिव्यांग असल्यास – ₹२०,०००वर आणि वधू दोघेही दिव्यांग असल्यास – ₹३५,०००.Sharad Pawar: सोनम वांगचुकांना ताब्यात घेताच शरद पवारांचा केंद्रावर घणाघात; 'हा उद्दामपणा, आंदोलन दडपता येणार नाही'.२. पात्रताया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.अर्जदार उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असावा किंवा किमान पाच वर्षांपासून राज्यात वास्तव्यास असावा.वर किंवा वधू यांच्याकडे किमान ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे अधिकृत प्रमाणपत्र असावे.विवाहाच्या वेळी वधूचे वय १८ ते ४५ वर्षे आणि वराचे वय २१ ते ४५ वर्षे असावे.विवाहाची कायदेशीर नोंदणी झालेली असावी.अर्जदार आयकरदाता नसावा.अर्जदारावर कोणताही गंभीर गुन्हा दाखल नसावा किंवा शिक्षा झालेली नसावी..३. आवश्यक कागदपत्रेअर्जासोबत पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत.वयाचा दाखलारहिवासी प्रमाणपत्रकिमान ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्रविवाह नोंदणी प्रमाणपत्रवर आणि वधू यांचे पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र.Tukaram Mundhe: KEM रुग्णालयातील विद्यार्थिनींच्या जेवणात अळी; FDA ॲक्शन मोडमध्ये.४. अर्ज करण्याची प्रक्रियादिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करावी.अर्जामध्ये विवाह नोंदणी क्रमांक, दिव्यांगत्वाचा प्रकार आणि टक्केवारीसह आवश्यक माहिती भरावी.सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करावा.ऑनलाइन अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची छापील प्रत आणि कागदपत्रांच्या प्रती विवाहानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा दिव्यांगजन सक्षमीकरण अधिकारी यांच्या कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.