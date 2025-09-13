Uttar Pradesh : राज्याच्या कामाकोपऱ्यात पोहचून डॉक्टरांनी करावी रूग्णांची तपासणी;  खाजगी रूग्णवाहिकांवर बसणार आळा

Doctors to Visit Remote Areas in Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेशच्या लोहिया संस्थेने आपले ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र जुग्गौर येथे स्थापन केले आहे. या संस्थेने एखाद्या दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र दत्तक घ्यावे किंवा नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयाशी सामंजस्य करार (एमओयू) करून त्याचे संचालन करावे, असे उत्तर प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले. .Uttar Pradesh : अधिकारी दाद देईनात, तर थेट CM योगींना करा फोन, इथे आहे संपर्क क्रमांकाची लिस्ट .डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थेच्या पाचव्या स्थापना दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते. येथे असलेले डॉक्टर आठवड्यातून एकदा किंवा दोन आठवड्यांतून एकदा दत्तक घेतलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किंवा नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयात जाऊन रुग्णांची तपासणी करावी. टेलिकन्सल्टेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी नियमितपणे संपर्क ठेवावा. असे झाल्यास राजधानीतील रुग्णांची गर्दी कमी होईल आणि दुर्गम भागात कार्य करण्याचे वातावरण तयार होईल. .Uttar Pradesh : नेपाळमधील अराजकतेच्या पार्श्वभूमीवर CM योगी ऍक्शन मोडवर;पोलिसांना दिले आदेश.संघकार्यामुळे मेंदूज्वराचा (इंसेफलाइटिस) नायनाटमुख्यमंत्री म्हणाले की 1977 ते 2017 या 40 वर्षांच्या काळात पूर्वांचलमध्ये सुमारे 50 हजार बालकांचा मृत्यू मेंदूज्वरामुळे झाला होता. पावसाळ्यात मातांना भीती वाटायची की ही रोगराई त्यांच्या मुलाचे प्राण घेईल का? अशा परिस्थितीत संघ तयार करून काम करण्यात आले. अवघ्या तीन वर्षांत, म्हणजे 2020 पर्यंत या आजाराचा पूर्ण नायनाट करण्यात आला. मुख्यमंत्री म्हणाले की राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालये उभारली जात आहेत. एमबीबीएसच्या जागांमध्ये अडीच पट, तर पीजी व सुपर स्पेशालिटीच्या जागांमध्ये तीनपट वाढ करण्यात आली आहे. 72 जिल्ह्यांमध्ये मोफत सीटी स्कॅन आणि डायलिसिसच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. .खाजगी रुग्णवाहिका आणि व्यावसायिक रक्तदात्यांवर आवळा घालावा – मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सरकारी रुग्णालयांमध्ये खाजगी रुग्णवाहिका, दलाल आणि व्यावसायिक रक्तदात्यांवर नियंत्रण आणण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की ‘सेवा पंधरवडा’ उपक्रमाअंतर्गत रक्तदान शिबिरे आयोजित केली जातील. लोकांना रक्तदानासाठी प्रेरित करून गरजूंना जीवनदान देता येऊ शकते. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, खाजगी रुग्णवाहिकांच्या मदतीने बेकायदेशीर रुग्णालये रुग्णांची लूट करत असतात. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. .केजीएमयू, पीजीआय आणि लोहिया – राज्यातील सर्वोच्च संस्थानयोगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की कोविड महामारीच्या काळात राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये आयसीयूचे एकही बेड उपलब्ध नव्हते. तेव्हा पीजीआय, केजीएमयू आणि लोहिया संस्थान यांनी व्हर्चुअल आयसीयू मॉडेलद्वारे लोकांचे प्राण वाचवले. या तीन संस्थांपैकी लोहिया संस्थान हे सर्वात नवीन आहे. याची सुरुवात 19 वर्षांपूर्वी झाली होती. पाच वर्षांपूर्वी याचा नवीन कायदा (अधिनियम) लागू झाला, म्हणूनच या संस्थेचा पाचवा स्थापना दिवस साजरा केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.