यूपीमध्ये जबरदस्तीने धर्मांतराचा प्रयत्न; 'लव्ह जिहाद' कायद्याअंतर्गत पहिला गुन्हा

लखनऊ : काल शनिवारी उत्तर प्रदेशमध्ये 'लव्ह जिहाद' संदर्भातील कायदा लागू करण्यात आला आणि आज या कायद्याअंतर्गत पहिला खटला दाखल करण्यात आला आहे. यातील आरोपी जबरदस्तीने मुलीच्या धर्मांतरणासाठी प्रयत्न करत होता, असा आरोप आहे. कालच उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांनी 'बेकायदेशीर धर्मांतरण बंदी'शी निगडीत वटहुकूमाला मंजूरी दिली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात नव्याने लागू करण्यात आलेल्या Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020 कायद्याअंतर्गत बरेलीमधील देवरानिया पोलिस स्टेशनमध्ये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती एडीजी प्रशांत कुमार यांनी दिली आहे.

हेही वाचा - हरयाणात गेल्या 64 वर्षांत धर्मांतरणाची किरकोळ प्रकरणे; तरीही 'लव्ह जिहाद'बाबत कायद्याची तयारी सुरु

यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने विधानसभा पोटनिवडणुकी दरम्यान अशी घोषणा केली होती की यूपीमध्ये लव्ह जिहादशी निगडीत कायदा केली जाईल. हा कायदा वटहुकूमाद्वारे लागू केल्यानंतर सरकारचं म्हणणं आहे की या कायद्याद्वारे महिलांना सुरक्षित करण्याचा आमचा उद्देश आहे. याआधी मध्य प्रदेश सरकारने 'लव्ह जिहाद' वर कायदा आणण्याची तयारी केली आहे.

The first case under Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020 has been registered at Deorania police station in Bareilly wherein a man is accused of trying to forcibly convert a girl's faith & threaten her: Prashant Kumar ADG (Law & Order) https://t.co/UAHEyfOeoy pic.twitter.com/zX4gyJkFFd

— ANI UP (@ANINewsUP) November 29, 2020