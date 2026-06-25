UP Jobs : २ लाख STEM ग्रॅज्युएट्सना मिळणार ग्लोबल संधी! १५ कंपन्यांचे मोठे करार, हजारो कोटींची गुंतवणूक आणि लाखो नोकऱ्यांची शक्यता

उत्तर प्रदेशला देशातील सर्वाधिक पसंतीचे गुंतवणूक केंद्र (Top Investment Destination) बनवण्यासाठी आणि परकीय थेट गुंतवणुकीत (FDI) राज्याचा वाटा वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. .बंगळुरू येथे आयोजित 'उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग २०२६' (Uttar Pradesh Global Growth Dialogue 2026) या कार्यक्रमात देशातील १५ हून अधिक आघाडीच्या कंपन्यांनी उत्तर प्रदेशात ५०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे प्रस्ताव सादर केले आहेत.या विशेष रोडशो दरम्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तंत्रज्ञान कंपन्यांचे कार्यकारी अधिकारी, पायाभूत सुविधा विकासक (Infrastructure Developers), जागतिक गुंतवणूकदार आणि जीसीसी (GCC) ऑपरेटर्स यांच्याशी थेट संवाद साधला. या परिषदेत अनेक महत्त्वाच्या सामंजस्य करारांवर (MoUs) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या..रियल इस्टेट आणि इंडस्ट्रियल पार्क्समध्ये मोठी गुंतवणूकया संपूर्ण गुंतवणूक प्रस्तावांमध्ये व्यावसायिक रिअल इस्टेट आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या (Industrial Infrastructure) विकासासाठी सर्वाधिक मोठे करार करण्यात आले आहेत -प्रेस्टीज ग्रुप (Prestige Group) - उत्तर प्रदेशात तब्बल १५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचे घोषित केले.हॉरिझॉन (Horizon - Blackstone समर्थित) - कंपनीने १०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव सादर केला आहे.एम्बसी आणि रहेजा माइंडस्पेस REIT (Embassy & Raheja Mindspace) - या दोन्ही कंपन्यांनी प्रत्येकी ५,००० कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव जाहीर केले.सत्वा डेव्हलपर्स (Sattva Developers) - कंपनीने ४,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन केले आहे..२०३१ पर्यंत ५०० 'GCC' युनिट्स स्थापन करण्याचे उद्दिष्टउत्तर प्रदेशला 'ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स' (GCC) इकोसिस्टममध्ये आघाडीवर नेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्याची दूरदृष्टी (Vision) मांडली. या अंतर्गत वर्ष २०३१ पर्यंत राज्यात ४० दशलक्ष स्क्वेअर फूट 'ग्रेड-ए' ऑफिस स्पेस विकसित केली जाईल आणि ५०० नवीन जीसीसी (GCC) युनिट्स स्थापन केले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.या क्षेत्रासाठी LG, Aon, MetLife आणि Table Space यांसारख्या जागतिक कंपन्यांनी सामंजस्य करार केले आहेत, तर 'TeamLease' या स्टाफिंग कंपनीने तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी एक गैर-वित्तीय करार केला आहे..'टॅलेंट बेस' आणि परकीय थेट गुंतवणुकीवर (FDI) भरउत्तर प्रदेशची सर्वात मोठी ताकद येथील कुशल तरुण असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी माहिती दिली की, राज्य दरवर्षी सुमारे २,००,००० 'STEM' (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) पदवीधरांची निर्मिती करते. या तरुणांना आधुनिक काळातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग (ML), सायबर सुरक्षा आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंग यांसारख्या तंत्रज्ञानात अधिक निपुण करण्यासाठी राज्य सरकारने कौशल्य विकास मोहिमांचा मोठा विस्तार केला आहे..या बंगळुरू रोडशोच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशने देशातील भांडवली स्पर्धेत आपली पकड मजबूत केली असून नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, शहरी पायाभूत सुविधा आणि आयटी (IT) क्षेत्राच्या विकासाला एक नवी दिशा दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.