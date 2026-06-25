देश

UP Jobs : २ लाख STEM ग्रॅज्युएट्सना मिळणार ग्लोबल संधी! १५ कंपन्यांचे मोठे करार, हजारो कोटींची गुंतवणूक आणि लाखो नोकऱ्यांची शक्यता

बंगळुरू येथे आयोजित 'उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग २०२६' या कार्यक्रमात देशातील १५ हून अधिक आघाडीच्या कंपन्यांनी उत्तर प्रदेशात ५०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे प्रस्ताव केले सादर.
Uttar Pradesh Global Growth Dialogue 2026

Uttar Pradesh Global Growth Dialogue 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशला देशातील सर्वाधिक पसंतीचे गुंतवणूक केंद्र (Top Investment Destination) बनवण्यासाठी आणि परकीय थेट गुंतवणुकीत (FDI) राज्याचा वाटा वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जोरदार मोहीम सुरू केली आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
company
job
CM Yogi Adityanath
Opportunity
Investment
careers for graduates