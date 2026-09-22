Goshala Tourism : गोशाळांमध्ये आता वाजणार सनई-चौघडे; योगी सरकारचे अनोखे मॉडेल, ‘गो-पर्यटन’चा नवा प्रयोग

उत्तर प्रदेशातील निवडक गोशाळा, कान्हा हाऊस आणि मोठ्या गो-संरक्षण केंद्रांना ‘गो-पर्यटन’ केंद्रे म्हणून विकसित करण्याची तयारी सुरू आहे. गोशाळांना केवळ गोवंश संरक्षणापुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना ग्रामीण संस्कृती, स्थानिक परंपरा आणि अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याचा या प्रस्तावित मॉडेलचा उद्देश आहे. उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोगाचे अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता यांनी याबाबत माहिती दिली..गोशाळांमध्ये मांगलिक कार्यक्रमांची सुविधाया मॉडेलनुसार निवडक गोशाळांमध्ये ग्रामीण वातावरणात लग्नसोहळे, मुंज, नामकरण आणि इतर पारंपरिक-मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आवश्यक सुविधा विकसित करण्याची तयारी आहे. त्यामुळे गोशाळांचा वापर केवळ गोवंशाच्या देखभालीपुरता न राहता सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांसाठीही होऊ शकतो.अशा कार्यक्रमांमुळे गोशाळांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त साधन मिळण्याबरोबरच आसपासच्या गावांमध्येही आर्थिक व्यवहार वाढण्याची शक्यता आहे..Maharashtra MLC Election 2026 : पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघासाठी मतदानाची तारीख ठरली; आजपासून आचारसंहिता लागू.प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र गो-पर्यटन मॉडेलगो-पर्यटनाचा आराखडा संपूर्ण उत्तर प्रदेशात एकसारखा न ठेवता स्थानिक वैशिष्ट्यांनुसार तयार करण्याची योजना आहे. ज्या भागात लोककला आणि परंपरा प्रसिद्ध आहेत, तेथे त्यांना पर्यटनाशी जोडले जाईल. काही ठिकाणी स्थानिक खाद्यसंस्कृती, हस्तकला आणि ग्रामीण जीवनशैली पर्यटकांसमोर आणण्यावर भर दिला जाऊ शकतो.यामुळे शहरातून ग्रामीण भागात येणाऱ्या पर्यटकांना स्थानिक जीवनपद्धती आणि परंपरांचा अनुभव घेता येईल..महिला बचत गट आणि कारागिरांना संधीगो-पर्यटनाचा लाभ केवळ गोशाळेपुरता मर्यादित न ठेवता स्थानिक ग्रामस्थ, महिला स्वयंसहाय्यता गट, कारागीर, छोटे व्यावसायिक आणि खाद्यपदार्थ विक्रेते यांना जोडण्याची कल्पना आहे. पर्यटकांची वर्दळ वाढल्यास स्थानिक उत्पादने, पारंपरिक खाद्यपदार्थ आणि हस्तकलेला बाजारपेठ मिळू शकते..‘ही’ इच्छा पूर्ण झाली तर ३ कोटी लोकांना मदत करणार! लालबागच्या राजाच्या चरणी भक्ताची अनोखी इच्छा, चिठ्ठी सोशल मीडियावर Viral.गोशाळांपासून ग्रामीण पर्यटनापर्यंतउत्तर प्रदेश गो सेवा आयोगाच्या मते, या उपक्रमातून गो-संरक्षणासोबतच ग्रामीण भागातील सांस्कृतिक ओळख पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. स्थानिक परंपरा, कला, शिल्प आणि खान-पान यांना पर्यटनाशी जोडल्यास गोशाळा ग्रामीण पर्यटनाच्या व्यापक उपक्रमाचा एक भाग बनू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.