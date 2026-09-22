‘ही’ इच्छा पूर्ण झाली तर ३ कोटी लोकांना मदत करणार! लालबागच्या राजाच्या चरणी भक्ताची अनोखी इच्छा, चिठ्ठी सोशल मीडियावर Viral

मुंबई : नवसाला पावणारा राजा' अशी ख्याती असलेल्या मुंबईतील सुप्रसिद्ध 'लालबागच्या राजाच्या' दर्शनासाठी लाखो भाविक येत आहेत. तसेच भाविकांकडून लालबागच्या राजाला भरभरून दान देखील दिलं जात आहे. ज्यामध्ये भारतीय चलनी नोरा, अमेरिकन डॉलर्स, सोनं-चांदीच्या वस्तूंसह लाकडी बॅट देखील देण्यात आली आहे. तसेच एक भाविकाने लालबागच्या राजाच्या चरणी एक चिठ्ठी लिहून आपली इच्छा व्यक्त केली आहे. ती चिठ्ठी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, लालबागचा राजा हा जगभरातील कोट्यवधी भाविकांचं श्रद्धास्थान आहे. त्यामुळे राज्यभरातील लाखो भाविक बाप्पाच्या दर्शनासाठी येथे येऊन गणरायाचे दर्शन घेत आहेत. अशातच एका भक्ताने राजाच्या चरणी एक इच्छा मागीतली आहे. ज्यामध्ये त्याने ''माझ्या आईने नवस केला म्हणून मी तुझ्या दरबारात आलो. मला मोठा इंडियन क्रिकेटर बनव. तू मला इंडियन क्रिकेटर केलस, तर मी ३ करोड गरिबांना मदत करेन." असे लिहले आहे..Mumbai Water Metro: मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी समुद्रतळाचा मोठा अडथळा; खडकाळ भागात ‘रॉक ड्रेजिंग’, २५० किमी जलमार्गांचा विकास.priyawitfun या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर या चिट्ठीचा व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला 'लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी रांगेत उभे असताना एक चिट्ठी सापडली. ज्यामध्ये ''मला मोठा इंडियन क्रिकेटर बनव. तू मला इंडियन क्रिकेटर केलस, तर मी ३ करोड गरिबांना मदत करेन" असे लिहले होते. 'ज्याची इच्छा ती मी गणपती बाप्पाच्या चरणी अर्पण करत आहे. आता तुमची इच्छा पूर्ण होण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही' असे कॅप्शन देण्यात आले आहे..गणेश मंडपांत भाविकांची मोठी गर्दीमुंबईतील १२ दिवसीय गणेशोत्सवाचा नववा दिवस असलेल्या मंगळवार, २२ सप्टेंबर रोजी 'लालबागचा राजा'च्या मंडपात भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती; गणपती बाप्पाचे दर्शन घेण्यासाठी आणि आशीर्वाद मिळवण्यासाठी मंडपांमध्ये भाविकांची सतत वर्दळ दिसून येत आहे..Mumbai Pollution: मुंबईत ध्वनी, वायुप्रदूषणाची गंभीर समस्या; उच्च न्यायालयाचे तपशील सादर करण्याचे आदेश .सेलिब्रिटींनीही घेतले राजाचे दर्शनगणेशोत्सवादरम्यान अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटी आणि राजकीय नेत्यांनी 'लालबागचा राजा'चे दर्शन घेतले आहे. नुकतेच बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान याने पत्नी गौरी खान आणि मुलगी सुहाना खान यांच्यासह या मंडपाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी लालबागचं राजाची आरती करत गणरायाचे दर्शन घेतले. तसेच काही दिवसांपूर्वी अभिनेता रणवीर सिंग यानेही 'लालबागचा राजा'चे दर्शन घेतले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.