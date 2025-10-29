Law Reforms: राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! आता 'या' गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवास होणार नाही, रद्द केलेले १३ नियम कोणते?

उत्तर प्रदेश सरकारने उद्योग आणि व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने "उत्तर प्रदेश सुलभ व्यापार अध्यादेश, २०२५" ला मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळाच्या परिसंवादातून पारित झालेल्या या अध्यादेशामुळे राज्यात लागू असलेल्या १३ प्रमुख औद्योगिक आणि व्यावसायिक कायद्यांमधून जवळपास ९९ टक्के गुन्हेगारी तरतुदी काढून टाकल्या जातात..आता उद्योजक आणि व्यावसायिकांना किरकोळ उल्लंघनांसाठी तुरुंगात पाठवण्याऐवजी त्यांना आर्थिक दंड, इशारे किंवा प्रशासकीय कारवाईची शिक्षा दिली जाईल. व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राज्याला सर्वात गुंतवणूक-अनुकूल राज्य बनवण्यासाठी हे पाऊल एक मैलाचा दगड ठरेल. पूर्वी अनेक कालबाह्य आणि गुंतागुंतीच्या कायद्यांमध्ये किरकोळ तांत्रिक चुकांसाठीही तुरुंगवासाची तरतूद होती. ज्यामुळे उद्योजकांना भीती वाटत असे. .UP Government : योगी सरकारचे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिवाळी गिफ्ट, दरात बंपर वाढ! जाणून घ्या किती वाढले दर ?.कारखान्याचे रजिस्टर न राखणे, दुकानाच्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ कामावर राहणे किंवा बॉयलर रेकॉर्ड वेळेवर अपडेट न करणे यामुळे खटला आणि शिक्षेचा धोका निर्माण झाला होता. आता या १३ कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि फौजदारी तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत..प्रमुख कायदे समाविष्ट कोणते?कारखाने कायदादुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापना कायदामोटार वाहतूक कामगार कायदाबॉयलर कायदाकंत्राटी कामगार कायदा.यातील बहुतेक तरतुदी ब्रिटिश काळातील आहेत. आधुनिक व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्या अद्ययावत केलेल्या नाहीत. सरकारचा दावा आहे की या पावलामुळे २०२७ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उत्तर प्रदेशचे ध्येय गाठण्यास गती मिळेल. गेल्या वर्षीच्या जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेत ४० लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव आले होते. परंतु कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे अनेक गुंतवणूकदार परावृत्त झाले..CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आणखी एका शहराचे केले नामांतर! संत कबीर यांच्या नावाची घोषणा.आता डिजिटल अनुपालन पोर्टल आणि सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टीमसह, हा अध्यादेश गुंतवणूकदारांना खात्री देईल की उत्तर प्रदेशात व्यवसाय करणे सुरक्षित आणि सोपे आहे. काही कामगार संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, गुन्हेगारी तरतुदी काढून टाकल्याने कामगारांच्या हिताला हानी पोहोचू शकते. सरकारने असे उत्तर दिले आहे की, कामगार सुरक्षेसाठी मूलभूत तरतुदी अबाधित राहिल्या आहेत, फक्त अनावश्यक गुन्हेगारी कलमे काढून टाकण्यात आली आहेत. गंभीर उल्लंघनांवर अजूनही कठोर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.