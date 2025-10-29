देश

Law Reforms: राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! आता 'या' गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवास होणार नाही, रद्द केलेले १३ नियम कोणते?

Uttar Pradesh Easy Trade Ordinance 2025: आता काही गुन्ह्यांसाठी व्यावसायिकांना तुरुंगवास होणार नाही. याबाबतचे १३ नियम रद्द करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे.
UP Business Law Reforms

UP Business Law Reforms

उत्तर प्रदेश सरकारने उद्योग आणि व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने "उत्तर प्रदेश सुलभ व्यापार अध्यादेश, २०२५" ला मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळाच्या परिसंवादातून पारित झालेल्या या अध्यादेशामुळे राज्यात लागू असलेल्या १३ प्रमुख औद्योगिक आणि व्यावसायिक कायद्यांमधून जवळपास ९९ टक्के गुन्हेगारी तरतुदी काढून टाकल्या जातात.

