देश

महिला आता कोणत्याही काळजीशिवाय रात्रीची ड्युटी करू शकतात! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, पाहा संपूर्ण नियमावली

Women To Work Night Shift: उत्तर प्रदेशातील महिला आता कोणत्याही काळजीशिवाय रात्रीची ड्युटी करू शकतात. योगी सरकारने सर्वात मोठे सुरक्षा कवच दिले आहे. यामुळे दिलासा मिळाला आहे.
Women To Work Night Shift

Women To Work Night Shift

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आता उत्तर प्रदेशातील काम करणाऱ्या मुली असोत किंवा कुटुंबाचे पालनपोषण करणाऱ्या महिला असोत, योगी सरकारने घरापासून ते ऑफिसपर्यंत सर्वांसाठी सर्वात व्यापक सुरक्षा कवच प्रदान केले आहे. महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याचा अधिकार हा अनेक प्रकारे एक सकारात्मक आणि ठोस उपक्रम आहे. योगी सरकारच्या निर्णयानुसार, आता उत्तर प्रदेशातील महिलांना संध्याकाळी ७ ते सकाळी ६ पर्यंत रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी त्यांची संमती घेणे अनिवार्य आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Yogi government
yogi
uttar pradesh crime
crime in uttar pradesh
Woman
Yogi Adityanath

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com