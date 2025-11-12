महिला आता कोणत्याही काळजीशिवाय रात्रीची ड्युटी करू शकतात! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, पाहा संपूर्ण नियमावली

आता उत्तर प्रदेशातील काम करणाऱ्या मुली असोत किंवा कुटुंबाचे पालनपोषण करणाऱ्या महिला असोत, योगी सरकारने घरापासून ते ऑफिसपर्यंत सर्वांसाठी सर्वात व्यापक सुरक्षा कवच प्रदान केले आहे. महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याचा अधिकार हा अनेक प्रकारे एक सकारात्मक आणि ठोस उपक्रम आहे. योगी सरकारच्या निर्णयानुसार, आता उत्तर प्रदेशातील महिलांना संध्याकाळी ७ ते सकाळी ६ पर्यंत रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी त्यांची संमती घेणे अनिवार्य आहे..याचा अर्थ असा की, महिलांनी संमती दिली तरच त्यांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. शिवाय कारखान्यांमध्ये सीसीटीव्ही देखरेख आणि सुरक्षा रक्षकांची तैनाती यासह सुरक्षा, आरोग्य आणि वाहतूक सुविधा अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे महिला आणि महिलांमध्ये कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची भावना प्रभावीपणे निर्माण होईल..शिवाय, महिला कर्मचारी त्यांच्या संमतीने कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सहा तासांपर्यंत सतत काम करू शकतात. महिलांसाठी ओव्हरटाईमची मर्यादा दर तिमाहीत ७५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे आणि त्यांना दुप्पट वेतन दराने पैसे दिले जातील. याचा अर्थ रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम केल्याने सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यापासून ते दुप्पट वेतनापर्यंत सर्व काही मिळेल. .Delhi Blast: 6 डिसेंबर रोजी मोठ्या हल्ल्याची तयारी, पण 10 नोव्हेंबरलाच केला स्फोट; दहशतीच्या डॉक्टरांचा कट कसा फसला?.यामुळे उत्तर प्रदेशातील महिलांचा त्यांच्या करिअरमध्ये आत्मविश्वास वाढेल आणि रात्रीच्या शिफ्टसारख्या कठीण कामांना तोंड देणे त्यांना सोपे होईल. योगी सरकारच्या रात्रीच्या शिफ्ट सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे महिलांसाठी समानतेच्या भरपूर संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. हा निर्णय केवळ आश्वासन नाही. उलट तो उत्तर प्रदेशातील कॉर्पोरेटपासून कारखान्यांपर्यंत, धोरणात्मक सुधारणा, प्रशासकीय कडकपणा आणि कायदेशीर तरतुदींअंतर्गत महिलांना रोजगाराच्या सर्व स्तरांवर सक्षम करेल..योगींसारख्या मजबूत प्रतिमेच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षितता, आदर आणि स्वावलंबनाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जे देशातील सर्व राज्यांसाठी एक उदाहरण आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील महिलांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि कामगार व्यवस्थेला आधुनिक परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी योगी सरकारने ही ऐतिहासिक दुरुस्ती लागू केली..उत्तर प्रदेशातील महिला आणि मुलींना कारखाने आणि धोकादायक उद्योगांमध्ये त्यांची जोखीम घेण्याची क्षमता तपासण्याची उत्तम संधी आहे. मुख्यमंत्री योगी यांच्या या निर्णयामुळे महिलांना कमकुवत मानणाऱ्या किंवा त्या जोखीम घेऊ शकत नाहीत असे मानणाऱ्यांना जोरदार फटकारले आहे. आता महिला त्यांच्या भीतीवर मात करतील आणि धोकादायक कामांमध्ये हात आजमावतील. यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढेल. .Delhi Bomb Blast: मोठी बातमी! कामाच्या ठिकाणी धोकादायक कामांमध्ये सहभागी झाल्याने त्यांच्या करिअरला एक नवीन दिशा आणि चांगली प्रगती मिळेल. योगी सरकारने महिलांना सर्व २९ प्रकारच्या धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करण्याची परवानगी दिली आहे. पूर्वी महिलांना फक्त १२ धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करण्याची परवानगी होती. औद्योगिक विस्तार आणि तांत्रिक गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. रात्रीच्या शिफ्टमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेपासून ते त्यांच्या आरोग्यापर्यंत सर्व काही उपलब्ध आहे..महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी देणे आणि त्यांच्यासाठी प्रभावी नियम स्थापित करणे हा एक सकारात्मक निर्णय आहे. हा उपक्रम उत्तर प्रदेशातील कामगार सुधारणा आणि औद्योगिक लवचिकतेला प्राधान्य देतो. योगी सरकारने गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये व्यावहारिक बदल केले आहेत. उत्पादन गरजांनुसार शिफ्ट शेड्यूल करण्याचे स्वातंत्र्य उद्योगांना देण्यात आले आहे. .महिला कामगारांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी डिजिटल देखरेख प्रणाली आणि सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. महिला कामगारांकडून रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी लेखी संमती कामगार विभागाकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे संपूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित होईल. भारतात काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ४०-४२% आहे, तर उत्तर प्रदेशात काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अंदाजे ३६% आहे. याचा अर्थ असा की, उत्तर प्रदेशात स्वयंसहाय्यता गटांपासून कारखान्यांपर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे. उत्तर प्रदेशातील १० लाखांहून अधिक बचत गटांच्या माध्यमातून १ कोटींहून अधिक महिला स्वावलंबनासाठी काम करत आहेत. महिला बचत गटांना बँकिंग सुविधा, प्रशिक्षण, विपणन आणि सार्वजनिक मदत यासह प्रत्येक स्तरावर मदत दिली जाते. या सकारात्मक वातावरणामुळे, उत्तर प्रदेशातील महिला प्रत्येक प्रकारच्या कामाच्या ठिकाणी आपली प्रतिभा दाखवत आहेत.. देशभरात उत्तर प्रदेशच्या महिला पोलिसांनी जे साध्य केले आहे ते इतर कोणत्याही राज्यातील महिला पोलिसांनी साध्य केलेले नाही. योगी सरकारने महिलांवरील गुन्ह्यांबद्दल शून्य सहनशीलतेचे धोरण लागू केले आहे. परिणामी, उत्तर प्रदेशातील महिला पोलिस केवळ गुन्हेगारांना तुरुंगात टाकत नाहीत तर एन्काउंटर देखील करत आहेत. नोएडा ते गाझियाबाद, मेरठ ते बागपत आणि पूर्वांचल ते मध्य उत्तर प्रदेश, असंख्य महिला पोलिस पथके एन्काउंटर दरम्यान गुन्हेगारांना पकडत आहेत आणि त्यांना तुरुंगात पाठवत आहेत..याचा अर्थ असा की उत्तर प्रदेशातील लेडी सिंघम अशा टोळ्या आणि त्यांच्या गुन्हेगारांना संपवत आहे जे महिला पोलिस अधिकाऱ्यांना फक्त नावापुरते पोलिस मानतात. महिलांनी अशा चकमकींवर आपले मत व्यक्त केले आहे. त्या म्हणतात की जेव्हा एखाद्या गुन्हेगाराचा सामना एखाद्या महिलेशी होतो तेव्हा ते तीन महत्त्वाचे संदेश पाठवते..पहिला संदेश असा आहे की, महिलांचे हात असामाजिक घटकांवर गोळीबार करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. दुसरा, अधिक महत्त्वाचा संदेश असा आहे की महिलांना आत्मविश्वास मिळतो की जर त्यांच्यावर कधीही हल्ला झाला तर महिला पोलिस अधिकारी त्यांचे संरक्षण करण्यास सक्षम आहेत. तिसरा संदेश असा आहे की गुन्हेगारांना भीती वाढत आहे की जर त्यांनी महिलांविरुद्ध कोणताही गुन्हा केला तर महिला पोलिस अधिकारी त्यांचे जीवन संपवू शकतात.. यो 