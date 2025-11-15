देश

Farmer News: महत्त्वाची बातमी! शेतकऱ्यांना ११ लाख क्विंटल रब्बी पिकांचे बियाणे वाटप करण्याचा निर्णय, राज्य सरकारची मोठी घोषणा

Rabi Crop Seeds For Farmers: राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ११ लाख क्विंटल रब्बी पिकांचे बियाणे वाटप केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Rabi Crop Seeds For Farmers

Rabi Crop Seeds For Farmers

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने २०२५-२६ रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष तयारी केली आहे. या वर्षी, सरकारने गहू, बार्ली, हरभरा, वाटाणे, मसूर, रॅपसीड, मोहरी, मोहरी आणि जवस यासह सर्व प्रमुख पिकांना ११.१२ लाख क्विंटल अनुदानित बियाणे शेतकऱ्यांना वाटण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बियाण्याची उपलब्धता ८१% पर्यंत पोहोचली आहे. वितरण ६९% पर्यंत पोहोचले आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Farmer
Farmer news
Crop Crisis
Yogi government
uttar pradesh government
Yogi Adityanath

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com