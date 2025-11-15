Farmer News: महत्त्वाची बातमी! शेतकऱ्यांना ११ लाख क्विंटल रब्बी पिकांचे बियाणे वाटप करण्याचा निर्णय, राज्य सरकारची मोठी घोषणा

उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने २०२५-२६ रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष तयारी केली आहे. या वर्षी, सरकारने गहू, बार्ली, हरभरा, वाटाणे, मसूर, रॅपसीड, मोहरी, मोहरी आणि जवस यासह सर्व प्रमुख पिकांना ११.१२ लाख क्विंटल अनुदानित बियाणे शेतकऱ्यांना वाटण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बियाण्याची उपलब्धता ८१% पर्यंत पोहोचली आहे. वितरण ६९% पर्यंत पोहोचले आहे..त्याच वेळी, कडधान्य पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, राज्य सरकारने ९२,५१८ मिनीकिट वितरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ज्याच्या बदल्यात ७६,२५८ मिनीकिट शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या २,२६,४०० मिनीकिटच्या उद्दिष्टापैकी, ११४,६९७ मिनीकिट आधीच पुरवण्यात आले आहेत. तेलबिया पिकांसाठी, मोहरी आणि राईसाठी एकूण ४,९६,००० मिनीकिटच्या उद्दिष्टापैकी ४,९२,००० मिनीकिट पुरवण्यात आले आहेत. त्यापैकी ३,९४,००० मिनीकिट शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. .Bihar Election Results: लालूंच्या घरात बेबनाव! बापाला किडनी दिलेल्या लेकीने कुटुंबाशी नातं का तोडलं?.याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्यतेलांवरील अभियान कार्यक्रमांतर्गत, ५७०० क्विंटल मोहरीचे बियाणे शेतकऱ्यांना क्लस्टर प्रात्यक्षिके आणि उसासोबत आंतरपीक घेण्यासाठी मोफत उपलब्ध करून दिले जात आहे. खतांची उपलब्धता आणि वितरण समाधानकारक आहे. प्रत्यक्षात, १ ऑक्टोबर ते १३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत राज्यात १७.४१ लाख टन युरिया, १०.०० लाख टन डीएपी, ७.५६ लाख टन एनपीके, ४.०९ लाख टन एसएसपी आणि १.५१ लाख टन एमओपी होते. .या तारखांमध्ये, ४.८२ लाख टन युरिया, ६.२४ लाख टन डीएपी आणि ३.६२ लाख टन एनपीकेचे वितरण करण्यात आले. आज, १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, राज्यात १२.५९ लाख टन युरिया, ३.७६ लाख टन डीएपी, ३.९४ लाख टन एनपीके, २.६५ लाख टन एसएसपी आणि ०.८१ लाख टन एमओपी आहे. सहकारी क्षेत्रात ५.१२ लाख टन युरिया, १.३३ लाख टन डीएपी आणि ०.७९ लाख टन एनपीके आहे, तर खाजगी क्षेत्रातील विक्री केंद्रांकडे ७.४७ लाख टन युरिया, २.४३ लाख टन डीएपी आणि ३.१४ लाख टन एनपीकेचा साठा आहे..केवळ ऑक्टोबर महिन्यात २.४० लाख टन युरिया, ३.७० लाख टन डीएपी आणि २.०२ लाख टन एनपीकेची विक्री झाली, तर १ ते १३ नोव्हेंबर या कालावधीत २.०३ लाख टन युरिया, ३.०२ लाख टन डीएपी आणि १.३१ लाख टन एनपीकेची विक्री झाली. १ ऑक्टोबर ते १३ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान राज्यातील १.०२ कोटी शेतकऱ्यांनी पीओएस मशीनद्वारे १६.८२ लाख टन खते खरेदी केली, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि देखरेख मजबूत होण्यास मदत झाली आहे..Lalu Prasad Yadav Shock : लालू प्रसाद यादव यांना जबरदस्त झटका! ; कुटुंबातील आणखी एका सदस्याने पक्ष अन् घरही सोडलं.खतांची साठवणूक, काळाबाजार, जास्त रेटिंग आणि चुकीचे ब्रँडिंग यांच्याविरुद्ध विभागाने कडक कारवाई केली आहे. आजपर्यंत, २७,३१५ छापे टाकण्यात आले आहेत, ५,२९१ नमुने चाचणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत, १,००५ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत आणि १,३१४ परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. किरकोळ विक्रेते आणि घाऊक विक्रेत्यांविरुद्ध एकत्रितपणे २००० हून अधिक निलंबन आणि रद्दीकरणे लागू करण्यात आली आहेत..राज्यात ६२ दुकाने सील करण्यात आली आणि १९२ एफआयआर नोंदवण्यात आले. ज्यामुळे कठोर दंडात्मक कारवाईची खात्री झाली. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरुद्ध असलेल्या कोणत्याही प्रकारची साठेबाजी किंवा काळाबाजार खपवून घेतला जाणार नाही असे सरकारचे स्पष्ट धोरण आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि खते वेळेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. रब्बी हंगामाची तयारी सुरळीत पार पाडण्यासाठी, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि कृषी निविष्ठांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा आणि विभागांमध्ये युद्धपातळीवर सर्व प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.