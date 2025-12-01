युपीत आता संप आणि टाळेबंदीवर निर्बंध; १४ दिवस आधी परवानगी आवश्यक, नव्या श्रम कायद्यात बदल

उत्तर प्रदेशात आता संप करण्याच्या नियमांना अधिक कठोर करण्यात आले आहे. १४ दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचा संप किंवा टाळेबंदी (Lockout) करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमांमध्ये सामूहिक सुट्टी (Collective Leave) घेण्याचा निर्णयही संपाच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आला आहे..नवीन श्रम संहितेनुसार, आता ३०० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना (Establishments) कामगारांची कपात (छंटनी) करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घेणे अनिवार्य असेल. केवळ कामगार कपातच नाही, तर आस्थापना पूर्णपणे बंद करण्यासाठीही हीच व्यवस्था लागू असेल..श्रमिक आणि उद्योगांसाठी दिलासाप्रदेशचे श्रम मंत्री अनिल राजभर यांनी सांगितले की, नवीन संहिता २१ नोव्हेंबरपासून राज्यात प्रभावी झाल्या आहेत. त्यांनी दावा केला आहे की, यामुळे श्रम कायद्यांचे पालन करणे सोपे झाले आहे. कामगारांचे हित जपले गेले आहे, तसेच आस्थापनांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.उद्योग आणि कामगार यांच्यात समन्वय वाढवण्यासाठी तक्रार निवारण समिती, वार्ताकारी परिषद आणि दोन सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरणाचे (Industrial Tribunal) गठन करण्यात आले आहे..आता किमान वेतन (Minimum Wage) सर्व संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांना लागू होईल. सेवा समाप्ती किंवा राजीनामा दिल्यावर दोन दिवसांच्या आत सर्व देयकांचे पेमेंट करणे अनिवार्य असेल.महिलांना अधिक अधिकारनवीन श्रम कायद्यांतर्गत सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांना पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीचे संधी आणि सुरक्षा मिळेल. महिलांच्या उत्पन्नाचे आणि रोजगाराचे संधी वाढतील. महिला आता त्यांच्या सहमतीने रात्रीच्या शिफ्टमध्येही (Night Shift) काम करू शकतील..समान कामासाठी समान वेतन, महिलांसाठी रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी, २६ आठवड्यांची पगारी प्रसूती रजा (Maternity Leave), पाळणाघराच्या (Shishugrih) सुविधांपर्यंत अनिवार्य पोहोच आणि घरातून काम करण्याचे काही पर्याय (Work from Home) यांचा समावेश आहे..'गिग वर्क' आणि 'प्लॅटफॉर्म वर्क'ला कायदेशीर ओळखया कायद्यात प्रथमच गिग वर्क (अस्थायी कर्मचारी), प्लॅटफॉर्म वर्क आणि एग्रीगेटर कंपन्यांना कायदेशीररित्या परिभाषित करण्यात आले आहे.डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्यांना आता कल्याणकारी योजनांमध्ये समाविष्ट केले जाईल.एग्रीगेटर्सना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या १-२ टक्के रक्कम एका विशेष कल्याण निधीत जमा करावी लागेल. ही रक्कम एकूण पेमेंटच्या जास्तीत जास्त ५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल. हा निधी 'गिग' आणि 'प्लॅटफॉर्म' कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेला बळ देईल..विशेषज्ञांचे मत: प्रसूती लाभांवर काय परिणाम?नवीन नियमांमुळे मिळणारे भत्ते आता पगाराच्या गणनेत वेगळे धरले जाऊ शकतात, ज्यामुळे पगाराचा मूलभूत आधार (Base Salary) छोटा होऊ शकतो. यामुळे प्रसूती लाभाची एकूण रक्कम कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, तज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारचा उद्देश मातेला मिळणारे फायदे कमी करणे नाही, तर ते कायम ठेवणे आहे. त्यामुळे यावर कायदेशीर चर्चा होऊन जुने फायदे कायम राहतील असे नियम येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.