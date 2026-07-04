Crime News: अमानुषतेचा थरकाप! आईच्या बाजुला झोपलेला असताना उचलून नेलं; नंतर व्यक्तीनं मुलाचं नाक आणि गुप्तांग कापलं

उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यातील दिदाउली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत माणुसकीला धक्का देणारी एक भीषण घटना उघडकीस आली आहे. गावात आपल्या आईच्या शेजारी झोपलेल्या एका निष्पाप मुलाचे अपहरण करून त्याला जंगलात नेण्यात आले. त्याच्यावर अत्यंत क्रूर अत्याचार करण्यात आले. आरोपीने मुलाचे गुप्तांग आणि नाक कापले. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली. काल रात्री एका चकमकीनंतर मुख्य आरोपीला अटक केली, ज्यामध्ये त्याच्या पायात गोळी लागली..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही भीषण घटना दिदाउली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या नार्थो गावात घडली. ही घटना शुक्रवारी सकाळी सुमारे साडेसहाच्या सुमारास घडली. दलित समाजातील कमलजीत नावाचा एक निष्पाप मुलगा त्याची आई अशंकू हिच्या शेजारी गाढ झोपला होता. त्याचे अपहरण करण्यात आले. जेव्हा आई जागी झाली आणि तिला मुलगा पलंगावर नसल्याचे आढळले, तेव्हा कुटुंब हादरून गेले. .Crime News: दोन महिन्यांआधी प्रेमविवाह; सासरी येताच नवविवाहित तरुणी १४ वर्षीय दिरासोबत पळाली, कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप.थोड्या शोधानंतर, गावाजवळील एका निर्जन जंगलात तो मुलगा रक्तबंबाळ आणि गंभीर जखमी अवस्थेत सापडला. एका धारदार वस्तूने त्या निष्पाप मुलाच्या गुप्तांगांना आणि नाकाला गंभीर इजा पोहोचवल्यावरून क्रूरतेचा अंदाज येतो. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी पीडित मुलाला तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. जिथे त्याच्यावर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे..अमरोहा पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात आणि स्थानिक सूत्रांकडून समोर आलेली तथ्ये अत्यंत गुंतागुंतीची आणि धक्कादायक आहेत. मुख्य आरोपी, शान, हा शेजारच्या संभल जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. पोलिसांच्या मते, तो अमली पदार्थांच्या आहारी गेला आहे. तपासात असे उघड झाले आहे की, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, पीडित मुलाच्या आईने लग्नाचे नाटक करून शानविरुद्ध बलात्कार, मारहाण आणि अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यासह गंभीर आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला होता..पोलिसांच्या नोंदीनुसार, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लगेचच पीडितेने स्वतः आरोपी शानसाठी न्यायालयातून जामीन मिळवला. स्थानिक अफवांनुसार, जामिनावर सुटल्यानंतर आरोपी त्या महिलेच्या घरी वारंवार येत असे आणि त्या दोघांचे दीर्घकाळापासून संबंध होते. अमरोहाचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (एएसपी) अखिलेश भदौरिया यांनी या घटनेविषयी अधिकृत माहिती देताना सांगितले की, पीडितेच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला पकडण्यासाठी अनेक पथके तयार केली आहेत. .Crime: शरीरसंबंधामुळे वाद; प्रेयसी संतापली, पुरुषाचा वेश, हेल्मेट आणि धारदार शस्त्र... गुप्तांगावर वार करत प्रसिद्ध व्यावसायिकाला संपवलं.काल रात्री दिदाउली पोलीस आणि स्वॅट टीमने आरोपी शानसोबत चकमक केली, ज्यामध्ये त्याच्या पायात गोळी लागल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. एएसपी अखिलेश भदोरिया यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असून त्याची चौकशी सुरू आहे. पोलीस या प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा निःपक्षपातीपणे तपास करत आहेत. आई आणि आरोपी यांच्यातील संबंधांबद्दल स्थानिक पातळीवर विविध चर्चा सुरू असल्या तरी, आईच्या भूमिकेबाबत कोणताही अधिकृत निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. तपास पूर्ण झाल्यावरच परिस्थिती स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.