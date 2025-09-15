Shahabuddin Razvi : 'कोणत्याही मुस्लिम संघटनेने मुले जन्माला घालू नका असं म्हटलेलं नाही'; मौलाना रझवींचा कोणावर निशाणा?

लखनऊ : पश्चिम उत्तर प्रदेश हा ‘मिनी पाकिस्तान’ असल्याचा (Mini Pakistan Claim) आध्यात्मिक जगद्गुरू रामभद्राचार्य यांचा कथित दावा पूर्णपणे निराधार असल्याचे अखिल भारतीय मुस्लिम जमातचे अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रझवी बरेलवी (Shahabuddin Razvi) यांनी स्पष्ट केले..ते म्हणाले, “अशा आध्यात्मिक गुरूंनी आपल्या शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानचे नाव घेणे योग्य नाही. संभल, मुझफ्फरनगर आणि मेरठसह इतर ठिकाणी कोणतेही स्थलांतर झालेले नाही. येथे मुस्लिम आणि बिगर-मुस्लिम दोन्ही समाजांची लोकसंख्या वाढत असून हिंदू-मुस्लिम एकत्रित राहतात.”.देशात मुस्लिम लोकसंख्या फक्त २० टक्केलोकसंख्येच्या आकडेवारीचा हवाला देत मौलाना रझवी पुढे म्हणाले, “संपूर्ण देशात केवळ २० टक्के मुस्लिम आहेत, तर ८० टक्के बिगर-मुस्लिम आहेत. मात्र, काही आध्यात्मिक गुरू वेगळेच सांगत आहेत आणि हिंदू समाजाची दिशाभूल करत आहेत.”.Ramdas Athawale : 'महापालिका-झेडपी निवडणुकीत RPI ला 8 ते 10 जागा द्या'; रामदास आठवलेंची खासदार महाडिक, क्षीरसागरांशी महत्त्वपूर्ण चर्चा.मुलांना जन्माला घालण्यास कोणी मनाई केली?ते पुढे म्हणाले, “लोकसंख्येचा थेट सरकारशी काहीही संबंध नाही. लोकसंख्या वाढतच आहे. काही दिवसांपूर्वी साध्वी ऋतंभरा, प्रज्ञा ठाकूर आणि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी आपल्या अनुयायांना प्रत्येकी तीन मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केले होते. मग मी विचारतो की, मुलांना जन्माला घालण्यास कोणी मनाई केली आहे का? कोणत्याही मुस्लिम संघटनेने असे म्हटलेले नाही की मुले जन्माला घालू नयेत.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.