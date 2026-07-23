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Crime News: शाळेत १० रुपये चोरल्याचा आरोप; रागात शिक्षिकेकडून मारहाण, घरी येताच १० वर्षीय मुलीनं जीवन संपवलं

Muzaffarnagar 10 Years Old Girl Suicide Case News: एका प्राथमिक शाळेत १० रुपये चोरल्याच्या आरोपावरून शिक्षकाने मारहाण केल्यानंतर एका १० वर्षांच्या विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली.
Muzaffarnagar 10 Years Old Girl Suicide

Muzaffarnagar 10 Years Old Girl Suicide

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील नई मंडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक हृदयद्रावक घटना उघडकीस आली आहे. पांचेडा कलान गावातील प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या १० वर्षीय आयुषीने घरी पोहोचल्यानंतर गळफास घेऊन आपले जीवन संपवले. शाळेत १० रुपये चोरल्याचा आरोप करत शिक्षकांनी त्या निष्पाप मुलीला निर्दयपणे मारहाण केल्याने हा निर्णय तिने घेतला आहे.

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