Crime News: शाळेत १० रुपये चोरल्याचा आरोप; रागात शिक्षिकेकडून मारहाण, घरी येताच १० वर्षीय मुलीनं जीवन संपवलं

उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील नई मंडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक हृदयद्रावक घटना उघडकीस आली आहे. पांचेडा कलान गावातील प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या १० वर्षीय आयुषीने घरी पोहोचल्यानंतर गळफास घेऊन आपले जीवन संपवले. शाळेत १० रुपये चोरल्याचा आरोप करत शिक्षकांनी त्या निष्पाप मुलीला निर्दयपणे मारहाण केल्याने हा निर्णय तिने घेतला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, इयत्ता चौथीमध्ये शिकणाऱ्या आयुषीवर तिची शाळेतील शिक्षिका सविता हिने तिच्या बॅगेतून १० रुपये चोरल्याचा आरोप केला. सविताच्या तक्रारीनंतर, शिक्षक राजीवने शाळेच्या आवारातच त्या निष्पाप विद्यार्थिनीला बेदम मारहाण केली. परिसरातील रहिवासी आणि इतर मुलांच्या म्हणण्यानुसार, मारहाणीनंतर ती मुलगी रडत घरी परतली. झालेल्या अपमानामुळे आणि छळामुळे तिला तीव्र मानसिक धक्का बसला होता..Aurangabad Crime: छत्रपती संभाजीनगर हादरले! ९ वर्षांच्या मुलीचे रिक्षातून अपहरण, थरारक पाठलाग, रिक्षा नाल्यात फसली अन् काय घडलं.. .छळाला कंटाळून त्या मुलीने दुपारी आत्महत्या केली. मृत विद्यार्थिनीचे वडील अशोक राजपूत यांनी सांगितले की, मुलीने रडत रडत घरातील लोकांना सांगितले की तिला टेबलाखाली १० रुपये सापडले होते. तिने ते चोरले नव्हते. दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास वडील घरी पोहोचले तेव्हा त्यांना ती मुलगी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली. संपूर्ण कुटुंब दुःखाने व्याकूळ झाले आणि संपूर्ण गाव शोकसागरात बुडाले..घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तपास सुरू केला. नई मंडी पोलीस ठाण्याने मृतदेह ताब्यात घेऊन तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला. अश्रू ढाळत असलेल्या वडील अशोक राजपूत यांनी दोषी शिक्षकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची आणि आपल्या निष्पाप मुलीला न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. नई मंडी पोलीस ठाण्याच्या प्रभारींनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडितेच्या कुटुंबीयांकडून लेखी तक्रार मिळाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जात आहे..नई मंडीचे पोलीस अधिकारी (सीओ) सुनील कुमार यांनी सांगितले की, २२ जुलै २०२६ रोजी पछेडा कलान गावातील रहिवासी अशोक कुमार यांनी नई मंडी पोलीस ठाण्यात एक लेखी तक्रार दाखल केली. तक्रारीत त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांची अंदाजे १० वर्षांची मुलगी जी गावातील प्राथमिक शाळेत शिकत होती, तिने आत्महत्या केली. .Auto Rickshaw Driver Killed : गळ्याभोवती नायलॉनची दोरी अन् डोके-चेहऱ्यावर गंभीर घाव! गिरगाव डोंगरात रिक्षा चालकाचा डोक्यात दगड घालून निर्घृण खून.पीडितेच्या वडिलांनी प्राथमिक शाळेतील दोन शिक्षकांवर गंभीर आरोप करत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे, नई मंडी पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १०७, गुन्हा क्रमांक ३६० अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलीस पुढील कायदेशीर आणि न्यायालयीन कारवाई करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.