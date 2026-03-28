Viral News: रातोरात कोट्यधीश! महिलेच्या खात्यात अचानक ९९,९४९,५८६ रुपये जमा झाले, नंतर जे घडलं त्यानं...; गावभर खळबळ

उत्तर प्रदेशातील मैनपुरीमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जिथे एका महिलेच्या बँक खात्यात अचानक लाखो रुपये जमा झाले आहेत. ज्या खात्यात पूर्वी फक्त ४५,००० रुपये होते. त्यात ९९,९४९,५८६ रुपये पाहून तिचे कुटुंबीय थक्क झाले. मात्र, प्रामाणिकपणा दाखवत त्या महिलेने एक रुपयाही काढला नव्हता. ही घटना बिछवा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील देवगंज गावात घडली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, एक अत्यंत रंजक आणि धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. बँक ऑफ इंडियाच्या सुलतानगंज शाखेत खाते असलेली एक महिला रहिवासी, तिच्या मोबाईल फोनवर कोट्यवधी रुपये जमा झाल्याचा दावा करणारा संदेश मिळाल्यानंतर अचानक चर्चेचा विषय बनली. त्या महिलेच्या एटीएम खात्यात सुरुवातीला फक्त ४५,००० रुपये होते. जेव्हा तिचा मुलगा शिल्लक तपासण्यासाठी एटीएमवर गेला, तेव्हा ९,९९४९,५८६ रुपये (अंदाजे १० कोटी रुपये) शिल्लक पाहून तो थक्क झाला..कुटुंबाला त्यांच्या डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता. म्हणून त्यांनी त्यांच्या मोबाईल फोनवर एटीएम स्क्रीनचा व्हिडिओ काढला, जो आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. हातात मोठी रक्कम असूनही त्या महिलेने आणि तिच्या कुटुंबीयांनी कोणताही लोभ दाखवला नाही. तिने स्पष्ट केले की, तिला दुसऱ्या कोणाचेही पैसे नको आहेत आणि ती संपूर्ण रक्कम परत करण्यास तयार आहे. प्रामाणिकपणा दाखवत, तिने खात्यातून एक रुपयाही काढण्याचा प्रयत्न केला नाही..जेव्हा हे प्रकरण बँक ऑफ इंडियाच्या सुलतानगंज शाखेच्या व्यवस्थापकापर्यंत पोहोचले, तेव्हा त्यांनी सांगितले की ही संपूर्ण घटना तांत्रिक त्रुटीमुळे घडली आहे. सिस्टीममधील तांत्रिक बिघाडामुळे शिल्लक रक्कम जास्त दिसत होती. बँक अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर त्या महिलेने शाखेला भेट दिली, तर ही समस्या तात्काळ सोडवली जाईल. सध्या या प्रकरणामुळे बँकिंग व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, लोक त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारे चर्चा करत आहेत.