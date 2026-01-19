UP Health : आरोग्य क्षेत्रात यूपीची 'सुपरफास्ट' प्रगती! २ एम्स आणि ८१ मेडिकल कॉलेजसह बनणार देशाची'आरोग्य राजधानी'

उत्तर प्रदेश आता शेजारील राज्यांच्या आणि देशाच्या आरोग्य गरजा पूर्ण करणारे एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या पावणे नऊ वर्षांत राज्याने आरोग्य क्षेत्रात जे परिवर्तन केले आहे, त्याचे सकारात्मक परिणाम आता जमिनी स्तरावर दिसू लागले आहेत, असे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केले..वैद्यकीय शिक्षणाचे महाजाळे२०१७ पूर्वी उत्तर प्रदेशात वैद्यकीय शिक्षणाची दुरवस्था होती. संपूर्ण राज्यात सरकारी आणि खाजगी क्षेत्र मिळून केवळ ४० मेडिकल कॉलेज होते. आज हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. ८१ क्रियाशील मेडिकल कॉलेजेससह उत्तर प्रदेश आता देशात डॉक्टरांची मोठी फौज तयार करत आहे. विशेष म्हणजे, 'एक जिल्हा, एक मेडिकल कॉलेज' या धोरणामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही आता त्यांच्याच जिल्ह्यात जागतिक दर्जाचे वैद्यकीय शिक्षण मिळणे शक्य झाले आहे..एम्स (AIIMS) आणि जिल्हा रुग्णालयांचे सक्षमीकरणराज्यात रायबरेली आणि गोरखपूर येथे स्थापन झालेली दोन एम्स (AIIMS) रुग्णालये आता पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील रुग्णांसाठी वरदान ठरत आहेत. याव्यतिरिक्त, १०० हून अधिक जिल्हा रुग्णालये आणि शेकडो प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे (PHC) आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील 'हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर्स'मुळे आता साध्या उपचारांसाठी गरिबांना शहरांकडे धाव घ्यावी लागत नाही..आरोग्याचा सुरक्षा कवच: ५.५ कोटी आयुष्मान कार्ड्सआरोग्य सेवेचा खर्च पेलणे हे गरीब कुटुंबांसाठी सर्वात मोठे आव्हान असते. हे ओळखून सरकारने ५.५ कोटी कुटुंबांना आयुष्मान गोल्डन कार्ड वितरित केले आहेत. यामुळे प्रत्येक पात्र कुटुंबाला वार्षिक ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळण्याची हमी मिळाली आहे. ज्या कुटुंबांना केंद्राच्या योजनेत स्थान मिळाले नाही, त्यांना 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजने'द्वारे सुरक्षित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे "पैशाअभावी उपचार नाही" ही भीती आता हद्दपार झाली आहे..मृत्यूच्या छायेतून 'झिरो डेथ' पर्यंतउत्तर प्रदेशातील सर्वात मोठे यश म्हणजे एन्सेफलायटीस (मेंदूज्वर) या आजारावर मिळवलेले नियंत्रण. गेल्या ४ दशकांत ५० हजार निष्पाप बालकांचा बळी घेणाऱ्या या आजाराविरुद्ध २०१७ मध्ये एक निर्णायक युद्ध पुकारण्यात आले. स्वच्छता मोहीम, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि वेळीच उपचार या त्रिसूत्रीमुळे आज या आजाराचा मृत्यूदर शून्यावर आला आहे. डेंग्यू, चिकनगुनिया आणि मलेरिया यांसारख्या आजारांविरुद्धही राज्याने प्रभावी लढा दिला आहे..भविष्यातील 'ग्लोबल मेडिकल हब'उत्तर प्रदेश आता केवळ रुग्णालय चालवणारे राज्य राहिले नसून ते वैद्यकीय तंत्रज्ञान (MedTech) आणि औषध निर्मिती (Pharma) क्षेत्रातील एक जागतिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. लखनौमधील 'हेल्थटेक कॉन्क्लेव' हे याच प्रगतीचे एक उदाहरण आहे.आजचा उत्तर प्रदेश हा केवळ स्वतःच्याच नाही, तर आसपासच्या राज्यांच्या आरोग्य गरजा पूर्ण करणारा एक मोठा 'कंज्यूमर मार्केट' बनला आहे. तंत्रज्ञान आणि माणुसकीची जोड देऊन उभी केलेली ही आरोग्य व्यवस्था भारताच्या 'विकसित भारत' संकल्पातील एक महत्त्वाचा स्तंभ ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.