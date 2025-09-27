Uttar Pradesh : स्वप्नातही वाटलं नव्हतं तसं गेल्या आठ वर्षात UP चे रूपडं पालटल; सरपंचांनी साधला CM योगींशी संवाद, कामाचं केलं कौतूक

Uttar Pradesh : जेव्हा राज्यातल्या खेड्यांचा विकास होतो तेव्हा आपोआप त्या राज्याचा अन् देशाचाही विकास होतो. खऱ्या भारताचे दर्शन खेड्यात होत असल्याने गांधीजींनी 'खेड्याकडे चला' अशी हाक दिली होती. आता उत्तर प्रदेश राज्यातील खेड्यांचाही विकास होत आहे. गावा खेड्यातील लोकांच्या तोंडूनच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे कौतूक केले आहे. ज्याचा कधी स्वप्नातही विचार केला नव्हता त्यागोष्टी आज गावागावात पोहोचल्या आहेत, असे उद्गार गावातील सरपंचांनी काढले आहेत. विकसित यूपी @2047 संवाद साखळीमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी झालेल्या व्हर्च्युअल संवादात ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी सांगितले..Uttar Pradesh : पंतप्रधान मोदींनी केले UP इंटरनॅशनल ट्रेड शोचे उद्घाटन; 2500 हून अधिक प्रदर्शक होणार सहभागी.गेल्या आठ वर्षांतील जो विकास त्यांनी अनुभवला, तो कधी फक्त एक स्वप्न वाटायचे. पण आज तेच स्वप्न प्रत्यक्षात उतरले आहे आणि गावोगावी नवी ऊर्जा व आत्मविश्वास निर्माण करत आहे, असेही ते म्हणाले.उत्तर प्रदेशातील श्रावस्ती जिल्ह्यातील इकौना विकासखंडाच्या टडवा महंत ग्रामपंचायतीचे सरपंच शिवकुमार राजभर म्हणाले की, मुख्यमंत्री यांच्या अभियानाशी संपूर्ण गाव जोडले गेले आहे. त्यांनी उत्साहाने सांगितले की, मुख्यमंत्री महोदय दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या गावात येणार आहेत आणि प्रत्येक घरात आनंदाचे वातावरण आहे. हाच उत्साह कौशांबी जिल्ह्यातही दिसून आला. मंझनपूर विकासखंडाच्या उखैया खास ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सीमा निर्मल यांनी सांगितले की, स्वयं सहाय्यता गटांमुळे महिलांचे आयुष्य बदलले आहे. त्या म्हणाल्या की, ग्रामपंचायतीच्या बैठकीचे संचालन त्या स्वतः करतात आणि बीसी सखी गावोगावी जाऊन महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करत आहेत. .Uttar Pradesh : रक्षाबंधनाच्या आधीच लाडक्या बहिणींना मिळालं सरकारचं गिप्ट, स्वस्त किंमतीत मिळणार घरं, असं करा बुकींग .बरेली जिल्ह्यातील बिथरी चैनपूर ब्लॉकच्या भरतौल ग्रामपंचायतीच्या सरपंच प्रवेश यांनी सांगितले की, त्यांच्या गावात सर्वात आधी मॉडेल रेशन दुकान सुरू करण्यात आले होते. आज भरतौल "मॉडेल ग्राम" म्हणून ओळखले जाते आणि गावातील महिला आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने सातत्याने काम करत आहेत. .Uttarakhand : भुकंप आल्यानंतर सायरन वाजवून सुचित करणारे भू-देव अॅप डाऊनलोड करा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी .यानंतर अलीगढ जिल्ह्यातील गोंडा ब्लॉकच्या तलेसरा ग्रामपंचायतीचे सरपंच गजेंद्र सिंह यांनी मुख्यमंत्री यांना त्यांच्या गावाच्या ऐतिहासिक वारशाबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या गावाचे 13 स्वातंत्र्यसैनिकांसोबत संबंध आहेत आणि त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ स्टेडियम आणि अमृत सरोवर बांधण्यात आले आहेत. यासोबतच ग्राम सचिवालय, बँक्वेट हॉल आणि शाळेमध्ये स्मार्ट क्लाससारख्या आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.