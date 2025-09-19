देश

Uttar Pradesh : विश्वकर्मा योजनेत समाविष्ट झाले १२ नवीन ट्रेड्स, CM योगी म्हणाले UP आता विकासाचे ग्रोथ इंजिन होणार

मुख्यमंत्री योगी यांनी सांगितले की, नवीन क्षेत्रांचा समावेश करून युवकांना स्वयंपूर्णता, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिक बाजारपेठेशी जोडले जाईल.
Uttar Pradesh

Uttar Pradesh

sakal prime

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Vishwakarma Yojana: 12 New Trades Added in UP :  

 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवार, विश्वकर्मा जयंतीच्या निमित्ताने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान येथे तीन दिवसीय विश्वकर्मा एक्स्पो-2025 चे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजनामध्ये १२ नवीन आधुनिक ट्रेड्स समाविष्ट करण्याची घोषणा केली. आता या योजनेत एकूण २३ ट्रेड्स आहेत.

<div class="paragraphs"><p>Uttar Pradesh</p></div>
Uttar Pradesh : योगी आदित्यनाथ यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट, २०३० पर्यंत राज्यामध्ये वसवणार AI सिटी
Loading content, please wait...
Uttarakhand
Yogi Adtiyanath
yogi
Yogi Adityanath

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com