Uttar Pradesh : विश्वकर्मा योजनेत समाविष्ट झाले १२ नवीन ट्रेड्स, CM योगी म्हणाले UP आता विकासाचे ग्रोथ इंजिन होणार

Vishwakarma Yojana: 12 New Trades Added in UP : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवार, विश्वकर्मा जयंतीच्या निमित्ताने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान येथे तीन दिवसीय विश्वकर्मा एक्स्पो-2025 चे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजनामध्ये १२ नवीन आधुनिक ट्रेड्स समाविष्ट करण्याची घोषणा केली. आता या योजनेत एकूण २३ ट्रेड्स आहेत. .Uttar Pradesh : योगी आदित्यनाथ यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट, २०३० पर्यंत राज्यामध्ये वसवणार AI सिटी.मुख्यमंत्री योगी यांनी सांगितले की, नवीन क्षेत्रांचा समावेश करून युवकांना स्वयंपूर्णता, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिक बाजारपेठेशी जोडले जाईल. या कार्यक्रमात राज्यभरातील कारागीर, शिल्पकार आणि उद्योजकांना बँकांकडून १.३२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमात राज्यातील १११ कनिष्ठ सहाय्यकांना नियुक्ती पत्र देखील प्रदान केले. .Uttar Pradesh : CM योगींचे नागरिकांना गिफ्ट; उत्तर प्रदेशमध्ये बसच्या तिकीट दरात होणार २० टक्क्यांची कपात .मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या साडेआठ वर्षांमध्ये आपल्या कारागीर आणि शिल्पकारांनी उत्तर प्रदेशला "बीमारू राज्य" या श्रेणीतून बाहेर काढून विकासाचे ग्रोथ इंजिन बनवले आहे. आता मानसिकदृष्ट्या आजारी व्यक्तीच याला बीमारू राज्य म्हणत असेल. या कार्यक्रमात २५ कंपन्या आणि संस्थांसोबत महत्त्वाचे एमओयू (करार) साइन करण्यात आले. या कंपन्या परंपरागत कारागीरांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देतील. .समाविष्ट केलेले नवीन ट्रेड्स:मोबाईल दुरुस्ती, ऑटोमोबाईल दुरुस्ती, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची दुरुस्ती, इलेक्ट्रिकल वस्तूंची दुरुस्ती, प्लंबर, संगणक दुरुस्ती, सोलर पॅनल दुरुस्ती, डिजिटल फोटोग्राफी, ब्यूटी अॅण्ड वेलनेस, हार बनवणारे (गारलँड मेकर), मत्स्यपालन, स्नॅक मेकर्स या नव्या ट्रेड्समुळे युवकांना आधुनिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळेल आणि ते स्वयंपूर्णता व रोजगाराच्या नव्या संधींना जोडले जातील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. .Uttarakhand : 'जेव्हा पंतप्रधानांनी रात्री १ वाजता सांगितलं की, अजून एक काम बाकी आहे' CM धामींनी सांगितली ती आठवण .या कार्यक्रमावेळी अनेक लोकांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले आहे. यामध्ये PGI परिसरात राहणाऱ्या सविता श्रीवास्तव यांना मुख्यमंत्री योगी यांनी कनिष्ठ सहायिकेचे नियुक्तीपत्र प्रदान केले. त्यांनी सांगितले की, त्यांची पोस्टिंग लखनऊमधील उद्योग विभागात झाली आहे. ऑगस्ट 2022 मध्ये त्यांनी परीक्षा दिली होती. पारदर्शक व्यवस्थेमुळे रोजगार मिळाल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री योगी यांचे आभार मानले.