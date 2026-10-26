''नशीब समजा रामने अल्पसंख्यांकाना नाही मारलं'', मतदार यादीतल्या चुकांवर युपी निवडणूक आयोगाचं अजब उत्तर

UP News: उत्तर प्रदेशातील विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदार यादीत काही मतदारांची नावे, वडिलांची नावे आणि पत्त्यांमध्ये गंभीर चुका आढळल्या आहेत. या विचित्र नोंदी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही जणांनी या चुकांमागे जातीय भेदभाव असल्याचे आरोपही केला. या प्रकरणावर आता उत्तर प्रदेशचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) यांनी स्पष्टीकरण दिले असून, मतदार यादीतील चुका मान्य केल्या आहेत..मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सोमवारी (२६ ऑक्टोबर) या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारली. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी सोशल मीडियावर एका मतदाराचा व्हिडिओ शेअर करत मतदार यादीतील नोंदींवर प्रश्न उपस्थित केले होते. निवडणूक आयोगाने त्यांची ही पोस्ट पुन्हा शेअर केली. त्यामुळे या प्रकरणाची चर्चा आणखी वाढली..Brazil Election : डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का ! ब्राझीलमध्ये फ्लॅव्हियो बोल्सोनारो यांचा पराभव करत लुला चौथ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी.निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये मतदार यादीतील एका विचित्र नोंदीचा उल्लेख केला आहे. त्यात ‘राम ने शर्मा को मारा’ असे नाव नोंदवलेले दिसते. या नोंदीमुळे आयोगाच्या कामकाजावर टीका झाली होती. त्यावर स्पष्टीकरण देताना आयोगाने संगणक किंवा सॉफ्टवेअर जातीयवादी नसल्याचे म्हटलं आहे. मात्र, याच वेळी आपल्याकडून चूक झाल्याचेही मान्य केलं आहे..‘अलीकडेच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदार यादीत ‘रामने शर्माला मारले’ असे एक विचित्र नावही आहे. संगणक किंवा सॉफ्टवेअर जातीयवादी नसते. आमच्याकडून चूक झाल्याचे आम्ही मान्य करतो. मात्र, सुदैवाने ही चूक होताना जातीय भेदभाव झालेला नाही. देवाचेही आभार की रामने कोणत्याही अल्पसंख्याक व्यक्तीला मारले नाही. अन्यथा जातीयवादी असण्यासोबतच सांप्रदायिक असल्याचा आरोपही आमच्यावर झाला असता.’ असं स्पष्टीकरण आयोगाकडून देण्यात आलं आहे..Vidhan sabha Electon: Sharad Pawar यांचा निवडणुकीसाठी डाव, अजितदादा आणि भाजपला भारी पडणार?.निवडणूक आयोगाने इलाहाबाद-झाशी पदवीधर मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीचा स्क्रीनशॉटही शेअर केला. त्यामध्ये वडिलांच्या नावाच्या रकान्यात ‘राम ने शर्मा को मारा’ अशी नोंद दिसत आहे. मात्र, ही एकमेव चूक नसल्याचेही समोर आले आहे. याच मतदार यादीत ‘राम ने यादव को मारा’ आणि वडिलांच्या नावाच्या जागी ‘मूर्ख चंद यादव’ अशा नोंदी असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, ‘राम ने शर्मा को मारा’ या नोंदीसोबत वडिलांचे नाव ‘बी.कॉम.’ असे लिहिलेले आढळल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. या विचित्र नोंदींमुळे मतदार यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.