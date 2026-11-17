उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीआधी मतदार यादी दुरुस्ती केली जात आहे. याअंतर्गत एसएआर २०२७ची मसुदा मतदार यादी जारी करण्यात आलीय. उत्तर प्रदेशात एकूण १३ कोटी ५८ लाख ६८ हजार ९०५ मतदारांची नोंद आहे. एप्रिल महिन्यात जाहीर करण्यात आलेल्या मतदार यादीच्या तुलनेत मतदारांच्या संख्येत जवळपास १९ लाखांनी वाढ झालीय. दरम्यान, तरुण मतदारांच्या संख्येत घट झाली असून पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदारही वाढले आहेत..मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिणवा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मसुदा यादीत ७ कोटी ३८ लाख ५८ हजार ५१० पुरुष तर ६ कोटी २० लाख ६ हजार ३५३ महिला आमि ४ हजार ४२ तृतीयपंथीय मतदारांचा समावेश आहे. आता मतदार यादीसंदर्भात हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. ज्यांचे नाव यादीत नाही, चुकीची नोंद आहे किंवा इतर त्रुटी असतील तर यासंदर्भात मतदारांना ठराविक मुदतीत अर्ज करता येणार आहे..भ्रष्टाचाराचं जिवंत उदाहरण! केजरीवालांचा 'शीशमहल' सर्वांसाठी खुला, तिकीट घेऊन पाहता येणार; भाजप सरकारची घोषणा.नव्या मतदार यादीतील आकड्यांनुसार एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या संख्येत वाढ झालीय. एप्रिलच्या यादीत ७ कोटी ३० लाख मतदार होते, ते आता ७ कोटी ३८ लाखांवर पोहोचलेत. पुरुष मतदारांच्या संख्येत जवळपास ८ लाखांची वाढ झाली आहे..महिला मतदारांची संख्या एप्रिलच्या यादीनुसार ६ कोटी ९ लाख ५ हजार ५२५ इतकं होतं, ते आता ६ कोटी २० लाख ६ हजार ३५३ इतकं झालंय. या कालावधीत महिला मतदारांची संख्या जवळपास ११ लाखांनी वाढली आहे. तर तृतीयपंथी मतदारांची संख्या घटली आहे..एप्रिलच्या यादीत प्रती १ हजार पुरुषांमागे महिला मतदारांची संख्या ८३४ इतकी होती. नव्या यादीनुसार यात वाढ झाली असून आता हे प्रमाण ८४० इतकं झालंय. दुसरीकडे नव मतदार आणि तरुण मतदारांच्या संख्येत वाढ न होता घट झाली आहे. ७ महिन्यात तब्बल ५ लाख मतदार घटले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.