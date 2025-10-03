Uttar Pradesh : विजयदशमीला मुख्यमंत्री योगींनी केली गायींची पूजा, भीम सरोवरावर मारला फेरफटका

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath worshipped cows on Vijayadashami : विजयादशमीचा सोहळा देशभरात साजरा केला गेला. या दिवशी अनेक ठिकाणी लोकांनी रावणदहण केले. विजयादशमीच्या दिवशी गोरखनाथ मंदिरात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी परंपरेनुसार गोपूजन केले. यावेळी मुख्यमंत्री योगींच्या स्वभावातील वेगळी छटा पहायला मिळाली. योगींनी गाईच्या कपाळावर तिलक लावून तिला गूळ, पुरी आणि तांदळाचे लाडू खाऊ घातले. भीम सरोवराचे पूजन करून माशांना लाई खाऊ घालण्यात आली. श्रद्धा आणि परंपरेचा अद्वितीय संगम दिसून आला. .Yogi Adityanath : 'महाराज, माझ्या मुलाला वाचवा!' वृद्ध मातेच्या आर्त हाकेला CM योगींचा तत्काळ प्रतिसाद; रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू.विजयादशमीच्या शुभ अवसरावर गोरखनाथ मंदिरात विशेष पूजनाचे आयोजन करण्यात आले होते, जिथे गोरक्षपीठाधीश्वर आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी परंपरेनुसार गोपूजन करून आशीर्वाद घेतला. मंदिरातील गोशाळेत झालेल्या या विधीत मुख्यमंत्री यांनी गाईच्या कपाळावर तिलक लावले आणि तिला गूळ, पुरी व तांदळाचे लाडू खाऊ घालून गोसेवेची भावना व्यक्त केली. .Uttar Pradesh : कर प्रणालीतील सुधारणा ही भारताच्या स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेमध्ये मैलाचा दगड ठरेल; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ .गोसेवेबद्दल मुख्यमंत्री यांचा विशेष जिव्हाळामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा गोमाता आणि गोवंशाबद्दलचा आत्मीय जिव्हाळा सर्वश्रुत आहे. विजयादशमीच्या दिवशी गोपूजन करताना देखील त्यांची श्रद्धा आणि आत्मीयता स्पष्टपणे दिसून आली. पूजनानंतर त्यांनी गोवंशाला प्रेमाने撫 दिले आणि त्यांच्यावर स्नेह व्यक्त केला. .गोरखनाथ मंदिरात परंपरा आणि श्रद्धेचा संगमविजयादशमीच्या या खास विधीत गोपूजनासोबतच गोरक्षपीठाधीश्वरांनी भीम सरोवराचे पूजन केले. पूजनादरम्यान त्यांनी सरोवरात राहणाऱ्या माशांना लाई खाऊ घालून परंपरेचे पालन केले. मंदिरात उपस्थित असलेल्या भाविकांनी या आयोजनाचा एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.