Yogi Adityanath: मुलींना शाळेत घाला, सर्व काही मोफत आहे... मुख्यमंत्री योगींनी दिला आईला सल्ला, २०० लोकांच्या ऐकल्या समस्या

Yogi Adityanath at Janata Darbar: Free Education, Land Justice & Health Support: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जनता दरबारात 200 लोकांच्या समस्या ऐकल्या, मुलींना मोफत शिक्षणाचा सल्ला दिला आणि बाहुबलींवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी सकाळी गोरखनाथ मंदिर परिसरात आयोजित जनता दरबारात सुमारे 200 लोकांच्या समस्या ऐकल्या. महंत दिग्विजयनाथ स्मृती सभागारात आयोजित या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री स्वतः लोकांपर्यंत पोहोचले आणि त्यांच्या तक्रारी ऐकून त्वरित सोडवण्याचे निर्देश दिले. सरकार कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय होऊ देणार नाही आणि प्रत्येकाच्या जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

