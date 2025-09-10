Yogi Adityanath: मुलींना शाळेत घाला, सर्व काही मोफत आहे... मुख्यमंत्री योगींनी दिला आईला सल्ला, २०० लोकांच्या ऐकल्या समस्या

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी सकाळी गोरखनाथ मंदिर परिसरात आयोजित जनता दरबारात सुमारे 200 लोकांच्या समस्या ऐकल्या. महंत दिग्विजयनाथ स्मृती सभागारात आयोजित या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री स्वतः लोकांपर्यंत पोहोचले आणि त्यांच्या तक्रारी ऐकून त्वरित सोडवण्याचे निर्देश दिले. सरकार कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय होऊ देणार नाही आणि प्रत्येकाच्या जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले..मुलींना शिक्षणाची प्रेरणाजनता दरबारात काही लोक आपल्या मुलांसह उपस्थित होते. मुख्यमंत्री योगींनी मुलांना प्रेमाने जवळ घेतले, त्यांना आशीर्वाद दिले आणि त्यांच्या शालेय शिक्षणाबाबत विचारपूस केली. एका महिलेला त्यांनी आपल्या मुलीला शाळेत दाखल करण्याचा सल्ला दिला. "मुलींना शाळेत घाला, सर्व काही मोफत आहे," असे सांगत त्यांनी मुलांना चॉकलेट्स देऊन अभ्यासासाठी प्रोत्साहित केले. उत्तर प्रदेश सरकारच्या मोफत शिक्षण योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. या संवेदनशील दृष्टिकोनामुळे उपस्थितांना सरकारबद्दल विश्वास वाटला..बाहुबलींवर कठोर कारवाईचे निर्देशजनता दरबारात एका महिलेने बाहुबलींनी जमीन बळकावल्याची तक्रार केली. यावर मुख्यमंत्री योगींनी प्रशासन आणि पोलिसांना तातडीने कारवाईचे निर्देश दिले. "गरीबांच्या जमिनीवर कुणी ताबा मिळवला असेल, तर ती त्वरित मुक्त करा आणि बाहुबलींना कायदेशीर शिक्षा करा," असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. कोणत्याही गरीब व्यक्तीला उध्वस्त करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला. या निर्देशांमुळे सरकारचा गरीबांच्या हक्कांसाठीचा दृढनिश्चय अधोरेखित झाला..Uttar Pradesh : शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी; योगी सरकारकडून कॅशलेस उपचाराची सुविधा जाहीर,९ लाख शिक्षक ठरले लाभार्थी.आर्थिक मदतीसाठी आश्वासनजनता दरबारात अनेकांनी वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदतीची मागणी केली. मुख्यमंत्री योगींनी त्यांना सरकारकडून पूर्ण सहाय्य मिळेल, असे आश्वासन दिले. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना उपचारांसाठी आवश्यक अंदाजपत्रक त्वरित तयार करून शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. "कोणत्याही गरजवंताला उपचारांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे उपस्थितांना मोठा दिलासा मिळाला..मुख्यमंत्री योगीनी पोलिसांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्याचे निर्देश दिले. "कोणावरही अन्याय होऊ नये, प्रत्येक तक्रारदाराशी संवेदनशीलतेने वागा आणि त्यांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण करा," असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले. त्यांच्या या दृष्टिकोनामुळे जनता दरबारात उपस्थित लोकांमध्ये सरकारबद्दल विश्वास निर्माण झाला..संवेदनशीलता आणि त्वरित कारवाईचा दृष्टिकोनमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जनता दरबारात दाखवलेली संवेदनशीलता आणि त्वरित कारवाईचा दृष्टिकोन यामुळे उत्तर प्रदेशातील जनतेचा सरकारवरील विश्वास वाढला आहे. शिक्षण, जमीन हक्क आणि आरोग्य यासारख्या मुद्द्यांवर त्यांनी दिलेले निर्देश आणि आश्वासने यामुळे सरकार जनतेच्या जवळ येत आहे. हा जनता दरबार सामान्य माणसाच्या समस्या सोडवण्यासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ ठरला आहे..Uttar Pradesh : प्रत्येक विद्यापीठाची होणार चौकशी; काही कोर्सेसच्या विद्यार्थ्यांना फी परत मिळणार, मुख्यमंत्री योगी यांचा आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.