Crime: बोटं कापली, नाक गायब, शरीरावर अनेक वार अन्... १२ वीच्या विद्यार्थिनीला क्रूरपणे संपवलं, घरातील व्यक्तीवरच संशय

Class 12 student murder case: एक धक्कादायक घटना घडली आहे. विकासनगर पोलीस स्टेशन परिसरात बारावीच्या एका विद्यार्थिनीची निर्घृण हत्या करण्यात आली. तिच्या शरीरावर धारदार शस्त्राने अनेक वार करण्यात आले होते.
Class 12 student murder case

उत्तराखंडची राजधानी देहरादूनमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. विकासनगर पोलीस ठाण्याच्या परिसरात गुरुवारी एका बारावीच्या विद्यार्थिनीची दिवसाढवळ्या निर्घृण हत्या करण्यात आली. तिच्या शरीरावर धारदार शस्त्राने अनेक वेळा वार करण्यात आले होते. तिच्या बोटे कापण्यात आली होती, तिचे नाक गायब होते, तिचा गळा चिरण्यात आला होता आणि तिचे डोके दगडाने ठेचण्यात आले होते. विद्यार्थिनीवर झालेल्या क्रूरतेने लोक घाबरले. त्यांनी ताबडतोब पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला, शवविच्छेदनासाठी पाठवला आणि तपास सुरू केला.

