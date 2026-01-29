Crime: बोटं कापली, नाक गायब, शरीरावर अनेक वार अन्... १२ वीच्या विद्यार्थिनीला क्रूरपणे संपवलं, घरातील व्यक्तीवरच संशय

उत्तराखंडची राजधानी देहरादूनमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. विकासनगर पोलीस ठाण्याच्या परिसरात गुरुवारी एका बारावीच्या विद्यार्थिनीची दिवसाढवळ्या निर्घृण हत्या करण्यात आली. तिच्या शरीरावर धारदार शस्त्राने अनेक वेळा वार करण्यात आले होते. तिच्या बोटे कापण्यात आली होती, तिचे नाक गायब होते, तिचा गळा चिरण्यात आला होता आणि तिचे डोके दगडाने ठेचण्यात आले होते. विद्यार्थिनीवर झालेल्या क्रूरतेने लोक घाबरले. त्यांनी ताबडतोब पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला, शवविच्छेदनासाठी पाठवला आणि तपास सुरू केला..ही घटना विकासनगर पोलीस स्टेशन परिसरात घडली. गुरुवारी दुपारी धालीपूर शक्ती कालव्याजवळून जाणाऱ्यांनी कालव्याच्या काठावर रक्ताने माखलेल्या एका मुलीचा मृतदेह पाहिला. जेव्हा ते मृतदेहाजवळ गेले तेव्हा त्यांना धक्का बसला. मुलीची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. रहिवाशांनी विलंब न करता पोलिसांना माहिती दिली. माहिती मिळताच विकासनगर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी विद्यार्थिनीचा मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला..Crime: माचिसच्या काडीवरून वाद उफाळला; टोळक्याचं तरुणासोबत धक्कादायक कृत्य, कसातरी घरात पोहोचला पण... काय घडलं?.त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळाची चौकशी सुरू केली. त्यांना घटनास्थळी एक दुचाकी आणि एक विळा आढळला. त्यांना संशय आला की मुलीवर या विळ्याने क्रूरपणे हल्ला करण्यात आला आहे. गुन्ह्यादरम्यान मारेकऱ्याने क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या होत्या. मुलीच्या बोटे कापल्या गेल्या होत्या आणि तिच्या नाकाचा काही भाग तिच्या चेहऱ्यावरून गायब होता. तिचा गळाही गंभीरपणे कापला गेला होता. शिवाय, तिच्या डोक्यावर दगडाने वार करण्यात आला होता. ज्यामुळे तिचे डोके ठेचले गेले होते..Crime News : अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर पाच जणांकडून सामूहिक बलात्कार; दोन दिवस मृत्यूशी झुंज, नराधमांविरुद्ध गुन्हा दाखल.पोलीस तपासात असे दिसून आले की, ही विद्यार्थिनी धालीपूरची रहिवासी असून ती १२वीत शिकते. गेल्या बुधवारी संध्याकाळी ती तिच्या चुलत भावासोबत औषध आणण्यासाठी दुचाकीवरून बाहेर पडली होती. रात्री उशिरापर्यंत ती घरी न परतल्याने तिचे कुटुंब चिंतेत पडले. कुटुंबाने रात्री उशिरापासून ते सकाळपर्यंत विद्यार्थिनी आणि तिच्या चुलत भावाचा शोध घेतला. गुरुवारी सकाळी काही स्थानिकांनी विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाला धालीपूर शक्ती कालव्याच्या काठावर एका मुलीचा मृतदेह पडल्याची माहिती दिली. तिच्या चुलत भावावर संशय घेण्यात आला आहे. तो सध्या फरार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.