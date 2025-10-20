देश

Uttarakhand : उत्तराखंडमध्ये आजपर्यंत 9000 एकरांहून अधिक जमीन लॅंड जिहादींकडून मुक्त : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री धामी यांनी हरिद्वार जिल्ह्यातील रुडकित नव्याने बांधण्यात आलेल्या भाजप कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी हजेरी लावली होती.
सकाळ डिजिटल टीम
 Uttarakhand CM Dhami: Over 9000 Acres Freed from Land Jihadis :

 आजवर आपण लव्ह जिहाद हा शब्द नेहमी ऐकत होतो. मात्र आता लॅंड जिहाद हा शब्द चर्चेत आला आहे. गेल्या काही वर्षात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, अशा राज्यात लॅंड जिहादाची प्रकरणे वाढत आहेत. अशातच दिलासादायक बातमी आली आहे,ती म्हणजे उत्तराखंडमध्ये आतापर्यंत 9000 एकरांहून अधिक जमीन 'लँड जिहादीं'कडून मुक्त करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितले की, उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आता राज्यात कोणताही व्यक्ती ‘हिरवी’ किंवा इतर कोणत्याही रंगाची चादर टाकून सरकारी जमिनीवर कब्जा करू शकणार नाही.

Uttrakhand : कुंभमेळ्यासाठी हरिद्वारमध्ये निर्माण केले जाणार नवे शहर; ३२ सेक्टर, एक पोलिस स्टेशन आणि एक रुग्णालयाचा असेल समावेश
