Uttarakhand : उत्तराखंडमध्ये आजपर्यंत 9000 एकरांहून अधिक जमीन लॅंड जिहादींकडून मुक्त : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

Uttarakhand CM Dhami: Over 9000 Acres Freed from Land Jihadis : आजवर आपण लव्ह जिहाद हा शब्द नेहमी ऐकत होतो. मात्र आता लॅंड जिहाद हा शब्द चर्चेत आला आहे. गेल्या काही वर्षात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, अशा राज्यात लॅंड जिहादाची प्रकरणे वाढत आहेत. अशातच दिलासादायक बातमी आली आहे,ती म्हणजे उत्तराखंडमध्ये आतापर्यंत 9000 एकरांहून अधिक जमीन 'लँड जिहादीं'कडून मुक्त करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितले की, उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आता राज्यात कोणताही व्यक्ती 'हिरवी' किंवा इतर कोणत्याही रंगाची चादर टाकून सरकारी जमिनीवर कब्जा करू शकणार नाही. .Uttrakhand : कुंभमेळ्यासाठी हरिद्वारमध्ये निर्माण केले जाणार नवे शहर; ३२ सेक्टर, एक पोलिस स्टेशन आणि एक रुग्णालयाचा असेल समावेश .मुख्यमंत्री धामी यांनी शनिवारी हरिद्वार जिल्ह्यातील रुडकित नव्याने बांधण्यात आलेल्या भाजप कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी हजेरी लावली होती. तेव्हा त्यांनी सांगितले की, उत्तराखंडची लोकसंख्यात्मक रचना आणि मूळ स्वरूप यामध्ये छेडछाड होऊ नये असा माझाच नाही तर संपूर्ण देवभूमीचा संकल्प आहे. ह्याच संकल्पाला पुढे नेत राज्यात कडक धर्मांतरविरोधी आणि दंगाविरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. यासोबतच 'लँड जिहाद', 'लव्ह जिहाद' आणि 'थुंक जिहाद' यांसारख्या विकृत मानसिकतेविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. .धामी म्हणाले, "आतापर्यंत 9000 एकरांहून अधिक जमीन 'लँड जिहादीं'कडून मुक्त करण्यात आली आहे. 250 बेकायदेशीर मदरशांना सील करण्यात आले असून 500 पेक्षा जास्त बेकायदेशीर रचना हटविण्यात आल्या आहेत आणि ही कारवाई अजूनही सुरू आहे." ते पुढे म्हणाले, "आता कोणताही जिहादी, सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करणारा, कुठेही हिरवी चादर, निळी चादर, पिवळी चादर, लाल चादर टाकून सरकारी जमीन ताब्यात घेऊ शकणार नाही." मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात 'ऑपरेशन कालनेमि' अंतर्गत सनातन हिंदू धर्माला बदनाम करणाऱ्या छद्मवेशधाऱ्यांविरोधातही कारवाई करण्यात आली आहे. .Uttarakhand : उत्तराखंडमध्ये पावसाचे थैमान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन केली नागरिकांशी चर्चा, बचाव कार्याचाही घेतला आढावा.त्यांनी सांगितले की, अलीकडेच आमच्या सरकारने अल्पसंख्यांक शिक्षण कायदा करून राज्यातील मदरसा बोर्ड समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. धामी म्हणाले की, हा कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यात 1 जुलै 2026 पासून मदरसा बोर्ड बंद होईल आणि प्रत्येक मदरशात राज्य शिक्षण मंडळाद्वारे चालवले जाणारे अभ्यासक्रम लागू केले जातील.