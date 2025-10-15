Uttrakhand : कुंभमेळ्यासाठी हरिद्वारमध्ये निर्माण केले जाणार नवे शहर; ३२ सेक्टर, एक पोलिस स्टेशन आणि एक रुग्णालयाचा असेल समावेश

Uttrakhand 2027 Kumbhmela Planning : २०२७ मध्ये उत्तराखंडमध्ये कुंभमेळा पार पडणार आहे. हरिद्वारमध्ये होणाऱ्या या कुंभमेळ्याची तयारी जोरात सुरू आहे. कुंभमेळ्यासाठी हरिद्वारमध्ये एक तात्पुरते शहर स्थापन केले जाणार असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. येथे ३२ सेक्टर, एक पोलिस स्टेशन, एक रुग्णालय आणि एक माहिती केंद्र असेल. .Uttrakhand : भरतीमध्ये पारदर्शकता हीच आमची प्राथमिकता ; परीक्षा रद्द झाल्याने बेरोजगार संघाने मानले मुख्यमंत्री धामी यांचे आभार .२०२७ च्या कुंभमेळ्यासाठी हरिद्वारमध्ये एक तात्पुरते शहर स्थापन केले जाईल. त्यात पोलिस ठाण्यांपासून ते रुग्णालयांपर्यंत सर्व सुविधांचा समावेश असेल. राज्याने या संदर्भात केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर केला आहे. कुंभमेळ्यात येणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी निवास व्यवस्था हे एक मोठे आव्हान आहे. कल्पवास करणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी निवास व्यवस्था देखील एक आव्हान आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कुंभमेळा परिसरात एक तात्पुरते शहर स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शहरात भाविकांसाठी निवास व्यवस्था आणि एक व्यापक माहिती प्रणाली उपलब्ध करून दिली जाईल. यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. .Uttarakhand : उत्तराखंडमध्ये ढगफुटी सदृश्य पाऊस, मुख्यमंत्री धामी यांनी तातडीने घेतली जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक, दिले आदेश .या ५०० हेक्टरच्या शहरात १,००० लोकांची क्षमता असलेले कन्व्हेन्शन हॉल असेल. पोलिस स्टेशन, रुग्णालय, प्रशासकीय इमारत, धार्मिक संस्थांसाठी कार्यालये आणि माहिती केंद्राव्यतिरिक्त, २५,००० यात्रेकरूंची क्षमता असलेले १० सार्वजनिक गृहसंकुल बांधले जातील. मेळा सर्किट हाऊसमध्ये १५० छावण्या उभारल्या जातील. यात्रेकरूंना कोणतीही गैरसोय होऊ नये याची खात्री करणे हा यामागील उद्देश आहे. .कचऱ्याचे केले जाणार परफेक्ट नियोजनकुंभमेळ्यातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे स्वच्छता. सध्या दररोज २८० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. कुंभमेळ्यादरम्यान दररोज ५८२ मेट्रिक टन कचरा निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. १६१.१८ कोटी रुपयांच्या खर्चाने, शौचालयातील कचरा विल्हेवाटीसाठी १० कॉम्पॅक्टर वाहने, ५० टिपर ट्रक, ७५ ई-रिक्षा आणि सहा शौच गाळ प्रक्रिया संयंत्रे बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. .Uttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी अनुभवली जंगल सफारी, केली १००० झाडांची लागवड .कुंभमेळ्याचे सचिव नितेश झा यांनी सांगितले की, कुंभमेळ्यातील स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. शौचालय वाहने, डस्टबिन, कचरा बूम इंटरसेप्टर, कचरा कॉम्पॅक्टर, फॉगिंग मशीन, घाट स्वच्छता मशीन आणि मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.