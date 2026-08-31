Nepal Tragedy: नेपाळ आपत्तीनंतर उत्तराखंड अलर्ट! १३ हिमनदी तलाव फुटण्याचा धोका, पूर्वसूचना यंत्रणेसाठी ३० कोटींचा निधी

नेपाळ आणि तिबेटमध्ये नुकत्याच घडलेल्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंडमधील हिमनदी तलावांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. हिमालयीन प्रदेशात हिमनद्या वेगाने वितळत असल्याने काही तलावांमध्ये पाण्याची पातळी वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अशा तलावांपैकी एखादा अचानक फुटल्यास ग्लेशियल लेक आऊटबर्स्ट फ्लड (GLOF) येऊन नदीच्या खालच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीने (NDMA) उत्तराखंडमधील ४२६ हिमनदी तलावांपैकी १३ तलाव अत्यंत संवेदनशील म्हणून चिन्हांकित केले आहेत. यातील पाच तलावांना GLOFचा विशेष धोका असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये सातत्याने देखरेख आणि वेळेवर पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा उभारण्याची गरज वाढली आहे..चमोलीपासून पिथौरागढपर्यंत संवेदनशील तलावNDMAने उत्तराखंडमधील पाच जिल्ह्यांतील काही हिमनदी तलाव विशेष संवेदनशील म्हणून ओळखले आहेत. चमोली जिल्ह्यातील वसुंधरा ताल आणि सरस्वती ताल, उत्तरकाशीमधील केदारताल, तसेच पिथौरागढमधील नागकुंड आणि मावांग पियुगु यांचा धोकादायक तलावांमध्ये समावेश आहे.या तलावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्यास किंवा त्यांच्या नैसर्गिक बांधाला तडा गेल्यास अचानक पाण्याचा मोठा प्रवाह खालील भागात येऊ शकतो. हिमालयातील अनेक नद्या आणि त्यांच्या काठावर वसलेली गावे अशा परिस्थितीत थेट धोक्याच्या क्षेत्रात येतात..पूर्वसूचना यंत्रणेसाठी ३० कोटींचा निधीया संभाव्य धोक्याचा सामना करण्यासाठी संवेदनशील हिमनदी तलावांवर अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून सुमारे ३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी ८.१० कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.या यंत्रणेमध्ये तलावाच्या पाण्याची पातळी, हालचाल आणि इतर महत्त्वाच्या बदलांवर लक्ष ठेवणारी उपकरणे बसवली जाणार आहेत. तलावाच्या स्थितीत अचानक बदल झाल्यास त्याची माहिती प्रशासनाला वेळेत मिळणे आणि त्यानुसार सखल भागातील नागरिकांना सतर्क करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे..दुर्गम हिमालयामुळे यंत्रणा उभारण्याचे आव्हानमात्र निधी उपलब्ध झाल्यानंतरही या यंत्रणेची उभारणी सोपी नाही. संवेदनशील तलाव अत्यंत उंच आणि दुर्गम हिमालयीन भागात आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ते आणि दळणवळणाच्या सुविधा मर्यादित आहेत. त्यातच खराब हवामान, बर्फवृष्टी आणि उपकरणे घटनास्थळी पोहोचवण्यातील अडचणी यामुळे प्रत्यक्ष कामाला मोठे तांत्रिक आव्हान निर्माण होते.त्यामुळे केवळ निधी मंजूर करणे पुरेसे नसून या तलावांपर्यंत उपकरणे पोहोचवून त्यांची प्रभावी देखरेख सुरू करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.अलकनंदा-भागीरथीच्या खोऱ्यांना संभाव्य धोकाहिमनदी तलाव फुटल्यास काही मिनिटांत मोठ्या प्रमाणावर पाणी खाली येऊ शकते. त्यामुळे अलकनंदा आणि भागीरथी यांसारख्या नद्यांच्या प्रवाहात अचानक वाढ होण्याची शक्यता असते. नदीकाठची गावे, रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधा यांना त्याचा फटका बसू शकतो.या पार्श्वभूमीवर संवेदनशील १३ तलावांचे नियमित निरीक्षण, आधुनिक उपकरणांच्या माध्यमातून सतत मॉनिटरिंग आणि स्थानिक प्रशासनाला तातडीने सूचना देणारी यंत्रणा उभारणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. नेपाळ आणि तिबेटमधील घटनांनी हिमालयीन प्रदेशातील या धोक्याची तीव्रता पुन्हा अधोरेखित केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.