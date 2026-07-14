Uttarakhand Cap: मोदींनी न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांना भेट दिली उत्तराखंडी टोपी; जाणून घ्या तिचे खास महत्त्व

भारताची सांस्कृतिक विविधता आणि हिमालयीन परंपरेचा जागतिक स्तरावर परिचय करून देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांना उत्तराखंडची पारंपरिक उत्तराखंडी टोपी भेट दिली. ही टोपी केवळ पारंपरिक वेशभूषेचा भाग नसून उत्तराखंडचा स्वाभिमान, आदरातिथ्य आणि सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक मानली जाते. स्थानिक सण, धार्मिक उत्सव, विवाह सोहळे आणि विविध सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये ही टोपी मोठ्या अभिमानाने परिधान केली जाते..या घटनेबद्दल उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानत, "हा प्रत्येक उत्तराखंडवासीयासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वामुळे भारताचा सांस्कृतिक वारसा जागतिक स्तरावर सन्मानाने पोहोचत असून 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' ही संकल्पना अधिक बळकट होत आहे," असे म्हटले..ब्रह्मकमळामुळे टोपीला वेगळी ओळखउत्तराखंडी टोपीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिच्यावर असलेले ब्रह्मकमळाचे प्रतीक. ब्रह्मकमळ हे उत्तराखंडचे राज्यपुष्प असून त्याला धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून विशेष महत्त्व आहे. भगवान शिवाच्या पूजेत ब्रह्मकमळाचा वापर केला जातो. त्यामुळे ही टोपी केवळ पारंपरिक पोशाख नसून श्रद्धा आणि आध्यात्मिकतेचे प्रतीक मानली जाते..रंगीत पट्ट्यांमधून निसर्गाशी नातेया टोपीवर विणलेल्या रंगीत पट्ट्यांमध्ये प्रामुख्याने चार रंगांचा वापर केला जातो. हे रंग सजीव, निसर्ग, पृथ्वी आणि आकाश यांच्यातील समतोल आणि परस्परसंबंध दर्शवतात. हिमालयीन भागातील पारंपरिक विणकाम कलेचेही या टोपीत सुंदर दर्शन घडते..ऋतूनुसार बदलते कापडउत्तराखंडच्या हवामानाचा विचार करून या टोपीची निर्मिती केली जाते. हिवाळ्यात वापरल्या जाणाऱ्या टोप्या लोकरी किंवा ट्वीड कापडापासून तयार केल्या जातात, ज्यामुळे थंडीपासून संरक्षण मिळते. तर उन्हाळ्यासाठी खादीच्या कापडाचा वापर केला जातो, त्यामुळे टोपी हलकी आणि आरामदायी राहते..स्थानिक कारागिरांना मिळणार नवे बळपंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्तराखंडी टोपीची ओळख करून दिल्यामुळे राज्यातील पारंपरिक विणकर आणि कारागिरांना मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. या माध्यमातून स्थानिक हस्तकलेला नवी बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत होईल. तसेच पारंपरिक विणकामाची कला जतन होऊन पुढील पिढीपर्यंत पोहोचण्यासही हातभार लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.