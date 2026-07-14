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Uttarakhand Cap: मोदींनी न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांना भेट दिली उत्तराखंडी टोपी; जाणून घ्या तिचे खास महत्त्व

मोदींकडून न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांना उत्तराखंडी टोपी भेट; ब्रह्मकमळाच्या प्रतीकातून हिमालयीन परंपरा, श्रद्धा आणि ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ संकल्पनेला जागतिक मंचावर नवी ओळख
PM Modi gifted the traditional Uttarakhand Cap to the New Zealand Prime Minister, highlighting India's rich cultural heritage.

PM Modi gifted the traditional Uttarakhand Cap to the New Zealand Prime Minister, highlighting India's rich cultural heritage.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भारताची सांस्कृतिक विविधता आणि हिमालयीन परंपरेचा जागतिक स्तरावर परिचय करून देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांना उत्तराखंडची पारंपरिक उत्तराखंडी टोपी भेट दिली. ही टोपी केवळ पारंपरिक वेशभूषेचा भाग नसून उत्तराखंडचा स्वाभिमान, आदरातिथ्य आणि सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक मानली जाते. स्थानिक सण, धार्मिक उत्सव, विवाह सोहळे आणि विविध सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये ही टोपी मोठ्या अभिमानाने परिधान केली जाते.

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