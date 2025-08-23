देश

मध्यरात्री ढगफुटी, मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली घरं; बचावकार्य सुरू

Tharali Cloudburst : उत्तराखंडमध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलनाच्या घटना घडतायत. ढगफुटीमुळे अनेक ठिकाणी दुर्घटना घडल्या आहेत.
उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात थरालीत मध्यरात्री ढगफुटीची घटना घडलीय. यामुळे थरालीत मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस झालाय. थरालीसह आजुबाजुच्या गावाचा संपर्क तुटला आहे. मोठ्या प्रमाणावर मातीचा ढिगारा घरांसह दुकानांमध्ये घुसलाय. घटनेची माहिती मिळताच एसडीआरएफच्या टीम बचावकार्यासाठी दाखल झाल्या आहेत.

