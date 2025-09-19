देश

Uttrakhand : सलग दुसऱ्या दिवशी CM धामी ऍक्शन मोडवर; मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी केली आपत्तीग्रस्त भागाची पाहणी  

उत्तरकाशी असो वा राज्यातील कुठलीही आपत्ती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेहमीच त्यांच्या जनतेची काळजी घेताना दिसतात.
Uttrakhand

Uttrakhand

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

CM Dhami in Action Mode : 

उत्तरकाशी असो वा राज्यातील कुठलीही आपत्ती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेहमीच त्यांच्या जनतेची काळजी घेताना दिसतात. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपत्तीच्या काळात सातत्याने ग्राउंड लेव्हलवर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. याच दरम्यान मंत्री गणेश जोशी आणि जिल्हाधिकारी सविन बंसल एकत्र दिसले. काही दिवसांपूर्वीच या दोघांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

<div class="paragraphs"><p>Uttrakhand </p></div>
Uttrakhand  : आपत्तीग्रस्त काळात मुख्यमंत्री धामींनी केले सर्वात चांगले काम, ऑनलाईन सर्व्हेमध्ये बनले लोकप्रिय मुख्यमंत्री
Loading content, please wait...
uttrakhand
Pushkar Singh Dhami

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com