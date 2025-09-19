Uttrakhand : सलग दुसऱ्या दिवशी CM धामी ऍक्शन मोडवर; मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी केली आपत्तीग्रस्त भागाची पाहणी  

CM Dhami in Action Mode : उत्तरकाशी असो वा राज्यातील कुठलीही आपत्ती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेहमीच त्यांच्या जनतेची काळजी घेताना दिसतात. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपत्तीच्या काळात सातत्याने ग्राउंड लेव्हलवर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. याच दरम्यान मंत्री गणेश जोशी आणि जिल्हाधिकारी सविन बंसल एकत्र दिसले. काही दिवसांपूर्वीच या दोघांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. .Uttrakhand : आपत्तीग्रस्त काळात मुख्यमंत्री धामींनी केले सर्वात चांगले काम, ऑनलाईन सर्व्हेमध्ये बनले लोकप्रिय मुख्यमंत्री .मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी गुरुवारी देहरादूनच्या आपत्तीग्रस्त भागांचा दौरा करून नुकसानीचा आढावा घेतला. त्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना नुकसानग्रस्त मुख्य रस्त्यांवर वाहतूक लवकरात लवकर पूर्ववत करण्याचे तसेच पर्यायी व्यवस्था तयार करण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री यांनी मसूरी रोड, किमाडी आणि टपकेश्वर मंदिर परिसराची पाहणी केली. पाहणी दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी प्रभावित भागांमध्ये जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे आदेश दिले. .त्यांनी सांगितले की, प्रभावित कुटुंबांना आपत्तीच्या निकषांनुसार त्वरित आर्थिक मदत व मूलभूत सुविधा पुरवण्यात याव्यात. ज्या भागांमध्ये वाहतूक ठप्प झाली आहे, तिथे प्राधान्यक्रमाने पर्यायी मार्ग व मदत छावण्या स्थापन करण्यात याव्यात. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार या आपत्तीच्या काळात संपूर्ण संवेदनशीलतेने आपत्तीग्रस्त नागरिकांसोबत खंबीरपणे उभी आहे. प्रभावित भागांमध्ये जनजीवन लवकरात लवकर पूर्ववत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसरातील अतिवृष्टीमुळे प्रभावित ठिकाणाची पाहणी केली. .Uttarakhand : उत्तराखंडमध्ये पावसाचे थैमान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन केली नागरिकांशी चर्चा, बचाव कार्याचाही घेतला आढावा.मुख्यमंत्र्यांनी मंदिरातील पुजाऱ्यांशी व स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला. पाहणीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी टपकेश्वर महादेव मंदिरात जलाभिषेक करून राज्य व राज्यातील जनतेच्या सुख, शांती व समृद्धीसाठी प्रार्थना केली. या प्रसंगी कॅबिनेट मंत्री गणेश जोशी, आपत्ती व्यवस्थापन सल्लागार समितीचे उपाध्यक्ष विनय रोहिल्ला, गढवाल आयुक्त विनय शंकर पांडे, जिल्हाधिकारी देहरादून सविन बंसल, एसएसपी अजय सिंह यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.