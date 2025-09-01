Uttarakhand : येणाऱ्या काही दिवसात अधिक काळजी घ्यावी लागेल, CM धामींनी आढावा बैठकीत दिले आदेश

Pushkar Singh Dhami : राज्याचे कर्तव्यदक्ष अन् लोकांची काळजी करणारा मुख्यमंत्री म्हणून पुष्कर सिंह धामी यांचे नाव लोकांच्या ओठांवर येते. उत्तराखंड राज्याला सतत नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. त्याची काळजी म्हणून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी नुकतीच आपत्तीग्रस्त क्षेत्रांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. त्यांनी सर्व जिल्हाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांकडून मदत आणि बचाव कार्यांची माहिती घेतली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुढील काही दिवस हवामानाच्या बाबतीत सतर्क राहण्याची गरज आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व यंत्रणा नेहमी तत्पर ठेवाव्यात. संवेदनशील भागांमध्ये जनतेच्या सुरक्षेची संपूर्ण तयारी असावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. .Uttarakhand Cloudburst: कधी ढगफुटी तर कधी भूस्खलन... उत्तराखंड का उजडतोय? ही प्रलयाची नांदी आहे का?.मुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यांना मदत व बचाव कार्यासाठी पूर्ण सहकार्य दिले जाईल. त्यांनी रस्ते आणि अन्य आवश्यक सुविधांच्या पुर्नबांधनीकडे विशेष लक्ष देण्यास सांगितले. उत्तरकाशीच्या स्यानाचट्टी भागातील नदीतील गाळ हटवून तो सुरक्षित ठिकाणी टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले, जेणेकरून पुन्हा पाऊस झाल्यास नदीत अडथळा निर्माण होणार नाही. त्यांनी सांगितले की, पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यावर चारधाम यात्रेकरूंची संख्या वाढेल, तसेच सणांचा हंगामही येत आहे. .अशा परिस्थितीत रस्त्यांची दुरुस्ती आणि अन्य व्यवस्था वेळेत सुरळीत केली जाव्यात. त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला टेंडर संबंधित औपचारिकता लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री यांनी बंद पडलेल्या रस्त्यांना दुरूस्त करणे, वीज आणि पाणीपुरवठा पूर्ववत करणे, तसेच जखमी जनावरांच्या उपचारासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचेही निर्देश दिले. पशुसंवर्धन विभागाला सर्व गावांमध्ये डॉक्टरांची पथके पाठवण्यास सांगण्यात आले आहे. .मुख्यमंत्री म्हणाले की, नद्या व नाल्यांच्या किनाऱ्यावर राहणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षेची हमी दिली जावी. जलस्तर वाढल्यास नागरिकांना त्वरित सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात यावे. धरणांबाबत, त्यांनी सिंचन विभागाला सतत सतर्क राहण्याचे आणि गरज भासल्यास वेळेत पाणी सोडले जाईल, याची पूर्वसूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्याचे निर्देश दिले. यामुळे जीवित व मालमत्तेची सुरक्षा वेळेत सुनिश्चित केली जाऊ शकेल, असेही ते म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.