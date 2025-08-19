Uttarakhand : मुख्यमंत्री धामी यांनी केला मॉर्निंग वॉक, आजीविका मिशन समूहाच्या महिलांशी साधला संवाद

Uttrakhand : उत्तराखंड राज्याचे मुख्यमंत्री तब्बेतीची काळजी घेतात म्हणून ते फिट अन् फाईन आहेत. अलिकडे ते मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडले. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भराडीसैंणमध्ये सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी गेले होते. यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका अभियानांतर्गत उपजिविका अभियान गटातील महिलांची भेट घेतली. तसेच सरकारद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या जनकल्याणकारी योजनांचा लाभ सामान्य जनतेला मिळतो आहे की नाही व त्यांची अंमलबजावणी कशी सुरू आहे, याचा मुख्यमंत्र्यांनी फीडबॅक घेतला. .Uttrakhand : उत्तराखंडमध्ये १० लाख महिला बनणार आपत्ती सखी, आपत्ती निवारणासाठी करणार सरकारसाठी काम .मान्सून अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भराडीसैंण-गैरसैंण येथे पोहोचले होते. आज मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या काळात येथे कलम १६३ लागू करण्यात आले आहे. हे अधिवेशन २२ ऑगस्टच्या संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत चालणार असून, तोपर्यंत हे कलम लागू राहणार आहे. विधानसभेचे अधिवेशन सुव्यवस्थित, यशस्वी आणि शांततेत पार पडावे या उद्देशाने प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. .Uttrakhand : उत्तराखंडमधील सरकारी रूग्णालयातील ICU मध्ये रूजू होणार प्रशिक्षित नर्सिंग अधिकारी, मिळणार या खास सुविधा ! .उपजिल्हाधिकारी/परगणा दंडाधिकारी गैरसैंण, सोहन सिंह रांगड यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, अधिवेशनाच्या कालावधीत विधानसभा परिसर आणि आजूबाजूच्या भागांमध्ये कोणताही आंदोलन, मोर्चा, घोषणाबाजी, परवानगीशिवाय सभा घेणे बंधनकारक आहे. ध्वनिक्षेपक वा स्पीकर यांचा वापर, शस्त्र बाळगणे, भडकाऊ भाषणे, पोस्टर-बॅनर लावणे किंवा सोशल मीडियावर अफवा आणि जनतेला भडकवणारे संदेश पसरवण्यास पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.