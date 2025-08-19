देश

Uttarakhand : मुख्यमंत्री धामी यांनी केला मॉर्निंग वॉक, आजीविका मिशन समूहाच्या महिलांशी साधला संवाद

मान्सून अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भराडीसैंण-गैरसैंण येथे पोहोचले होते.
uttrakhand
uttrakhand esakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Uttrakhand :

उत्तराखंड राज्याचे मुख्यमंत्री तब्बेतीची काळजी घेतात म्हणून ते फिट अन् फाईन आहेत. अलिकडे ते मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडले. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भराडीसैंणमध्ये सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी गेले होते.

यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका अभियानांतर्गत उपजिविका अभियान गटातील महिलांची भेट घेतली. तसेच सरकारद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या जनकल्याणकारी योजनांचा लाभ सामान्य जनतेला मिळतो आहे की नाही व त्यांची अंमलबजावणी कशी सुरू आहे, याचा मुख्यमंत्र्यांनी फीडबॅक घेतला.

uttrakhand
Uttrakhand :  उत्तराखंडमध्ये १० लाख महिला बनणार आपत्ती सखी, आपत्ती निवारणासाठी करणार सरकारसाठी काम
Loading content, please wait...
Uttarakhand
Chief Minister Uttarakhand

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com