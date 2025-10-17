Uttrakhand : CM धामींनी पशुपतिनाथ मंदिरात घेतले दर्शन, देवभूमितील आध्यात्मिक परंपरा हीच सरकारची खरी शक्ती

CM Pushkar Singh Dhami temple visit उत्तराखंड हे राज्य देवभूमी म्हणून ओळखले जाते कारण, इथे अनेक देवी स्थळे आहेत. देवांच्या या पावन भूमीतील सरकारही या मंदिरांच्या विकासासाठी कटीबद्ध असल्याचे दिसून येते. नुकतेच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी गुरुवारी खटीमा येथील पशुपतिनाथ मंदिरात विधीपूर्वक पूजा केली. यावेळी त्यांनी राज्याच्या सुख-समृद्धी व जनकल्याणासाठी प्रार्थना केली. या प्रसंगी मुख्यमंत्री यांनी श्रद्धेचे प्रतीक म्हणून मंदिरात एक मोठी घंटा अर्पण केली. .Uttrakhand : भरतीमध्ये पारदर्शकता हीच आमची प्राथमिकता ; परीक्षा रद्द झाल्याने बेरोजगार संघाने मानले मुख्यमंत्री धामी यांचे आभार .मंदिरात पोहोचल्यावर भाविकांनी मुख्यमंत्र्यांचे उत्साहाने स्वागत केले. मंदिर परिसरात उपस्थित महिलांनी, युवकांनी आणि वृद्धांनी फुलांच्या माळा व जयघोषांसह मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. संपूर्ण वातावरण भक्तिभाव आणि उत्साहाने भारलेले होते. .Uttrakhand : कुंभमेळ्यासाठी हरिद्वारमध्ये निर्माण केले जाणार नवे शहर; ३२ सेक्टर, एक पोलिस स्टेशन आणि एक रुग्णालयाचा असेल समावेश .पशुपतिनाथ मंदिरात पूजा-केल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्तराखंडची आध्यात्मिक परंपरा हीच राज्याची सर्वात मोठी ताकद आहे. त्यांनी सांगितले की आपले राज्य हे देवभूमी आहे. येथील प्रत्येक मंदिर व प्रत्येक तीर्थक्षेत्रामध्ये लोकांची श्रद्धा वास करते. या पवित्र स्थळांचे संरक्षण आणि विकास करण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी जिल्हा पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जामंत्री फरजाना बेगम, अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, माजी आमदार डॉ. प्रेम सिंह राणा, मोहनी पोखरिया, किशन सिंह (किन्ना) यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.