Uttrakhand : CM धामींनी पशुपतिनाथ मंदिरात घेतले दर्शन, देवभूमितील आध्यात्मिक परंपरा हीच सरकारची खरी शक्ती

मंदिर परिसरात उपस्थित महिलांनी, युवकांनी आणि वृद्धांनी फुलांच्या माळा व जयघोषांसह मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले
उत्तराखंड हे राज्य देवभूमी म्हणून ओळखले जाते कारण, इथे अनेक देवी स्थळे आहेत. देवांच्या या पावन भूमीतील सरकारही या मंदिरांच्या विकासासाठी कटीबद्ध असल्याचे दिसून येते. नुकतेच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी गुरुवारी खटीमा येथील पशुपतिनाथ मंदिरात विधीपूर्वक पूजा केली.

यावेळी त्यांनी राज्याच्या सुख-समृद्धी व जनकल्याणासाठी प्रार्थना केली. या प्रसंगी मुख्यमंत्री यांनी श्रद्धेचे प्रतीक म्हणून मंदिरात एक मोठी घंटा अर्पण केली.

Uttrakhand : भरतीमध्ये पारदर्शकता हीच आमची प्राथमिकता ; परीक्षा रद्द झाल्याने बेरोजगार संघाने मानले मुख्यमंत्री धामी यांचे आभार
