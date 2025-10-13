Uttrakhand : भरतीमध्ये पारदर्शकता हीच आमची प्राथमिकता ; परीक्षा रद्द झाल्याने बेरोजगार संघाने मानले मुख्यमंत्री धामी यांचे आभार

Uttarakhand job scam 2025 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांची बेरोजगार संघाच्या प्रतिनिधींशी भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उत्तराखंड बेरोजगार संघ आणि तांत्रिक डिप्लोमा प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाशी भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी आश्वासन दिले की राज्य सरकार योग्यता आणि पारदर्शकता यावर आधारित भरती प्रक्रियेसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेरोजगार संघाच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री यांचे आभार मानले की सरकारने युवांच्या भावना लक्षात घेऊन परीक्षा प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेच्या तक्रारींचे संज्ञान घेतले आणि संबंधित परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. .Uttrakhand : चाळीस वर्षात पहिल्यांदाच ऑक्टोबरच्या सुरूवातीलाच गोठलं उत्तराखंड; येणाऱ्या काळातही सतर्क राहण्याचा इशारा .उत्तराखंड बेरोजगार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की राज्य सरकारने ज्या तत्परतेने आणि संवेदनशीलतेने या मुद्द्यावर कारवाई केली आहे, तो युवकांच्या हितासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी स्पष्ट केले की उत्तराखंडमध्ये कोणत्याही भरती परीक्षेत भ्रष्टाचार, नकल किंवा अन्याय्य साधनांचा वापर सहन केला जाणार नाही. संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की राज्य सरकारने ज्या वेगाने आणि संवेदनशीलतेने हा निर्णय घेतला, तो युवकांच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे. उत्तराखंडमध्ये कोणत्याही भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार, नकल किंवा गैरप्रकारांना जागा नाही. .Uttarakhand Cloudburst: कधी ढगफुटी तर कधी भूस्खलन... उत्तराखंड का उजडतोय? ही प्रलयाची नांदी आहे का?.राज्य सरकारने नकलविरोधी कायदा लागू करून परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी मोठे आणि सशक्त पाऊल उचलले आहे. या कायद्यामुळे आता कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था परीक्षा प्रक्रियेला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. मुख्यमंत्री म्हणाले की उत्तराखंडच्या युवकांची मेहनत, प्रामाणिकता आणि चिकाटी ही राज्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वात मोठी भांडवल आहे आणि सरकार त्यांचे हित जपण्यासाठी सदैव तत्पर आहे. संघाच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली की पुढील सर्व परीक्षांमध्ये नकलविरोधी तरतुदी आणखी मजबूत करण्यात याव्यात आणि भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली जावी. .आकुर्डी ते चिंचवडगाव रस्त्यावरील खड्ड्यांची अखेर दुरुस्ती.मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की पारदर्शक भरती ही सुशासनाची ओळख आहे, आणि राज्य सरकार त्या दिशेने सातत्याने काम करत आहे. या प्रसंगी बेरोजगार संघाचे अध्यक्ष राम कंडवाल आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.