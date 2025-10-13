देश

Uttrakhand : भरतीमध्ये पारदर्शकता हीच आमची प्राथमिकता ; परीक्षा रद्द झाल्याने बेरोजगार संघाने मानले मुख्यमंत्री धामी यांचे आभार

Uttarakhand recruitment 2025 : राज्य सरकार योग्यता आणि पारदर्शकता यावर आधारित भरती प्रक्रियेसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
latest update Uttarakhand recruitment 

latest update Uttarakhand recruitment 

sakal prime deals

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Uttarakhand job scam 2025

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांची बेरोजगार संघाच्या प्रतिनिधींशी भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उत्तराखंड बेरोजगार संघ आणि तांत्रिक डिप्लोमा प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाशी भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी आश्वासन दिले की राज्य सरकार योग्यता आणि पारदर्शकता यावर आधारित भरती प्रक्रियेसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बेरोजगार संघाच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री यांचे आभार मानले की सरकारने युवांच्या भावना लक्षात घेऊन परीक्षा प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेच्या तक्रारींचे संज्ञान घेतले आणि संबंधित परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

latest update Uttarakhand recruitment 
Uttrakhand : चाळीस वर्षात पहिल्यांदाच ऑक्टोबरच्या सुरूवातीलाच गोठलं उत्तराखंड; येणाऱ्या काळातही सतर्क राहण्याचा इशारा
Loading content, please wait...
unemployed
uttrakhand
unemployment
Pushkar Singh Dhami

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com