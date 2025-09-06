देश

Uttrakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या कार्यकाळात २५ हजार तरूणांना मिळाल्या सरकारी नोकऱ्या

जनजाती कल्याण विभागाच्या राजकीय आश्रम पद्धती विद्यालयांमध्ये निवड झालेल्या १५ सहायक शिक्षकांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले
राज्यातील सर्वच घटकांच्या हितासाठी काम करणारे मुख्यमंत्री म्हणून पुष्कर सिंह धामी यांची ओळख आहे. कारण, त्यांनी नुकत्याच झालेल्या मिटींगमध्ये वृद्ध लोकांसाठी वृद्धाश्रम स्थापन करणार असल्याचे सांगितले होते. तर चार वर्षाच्या काळात तरूणांच्या बेरोजगारी बाबतही मोठे निर्णय घेतले आहेत.  

Uttrakhand : ‘स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ’, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचा नारा; देहरादूनमध्ये आयोजित अभियानाचे नेतृत्व केले
